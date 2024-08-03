3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

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Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард». Этот поединок открыл новый сезон УПЛ 2024/25.

Команды голами не отметились, была зафиксирована сухая ничья – 0:0.

УПЛ. 1-й тур. 3 августа.

Верес – Карпаты – 0:0

Видеообзор матча