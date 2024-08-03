03.08.2024 15:30 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига03 августа 2024, 18:39 | Обновлено 03 августа 2024, 18:45
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Верес – Карпаты - 0:0. Первый матч нового сезона УПЛ. Видеообзор
В первом поединке сезона УПЛ 2024/25 была зафиксирована сухая ничья
03 августа 2024, 18:39 | Обновлено 03 августа 2024, 18:45
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3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард». Этот поединок открыл новый сезон УПЛ 2024/25.
Команды голами не отметились, была зафиксирована сухая ничья – 0:0.
УПЛ. 1-й тур. 3 августа.
Верес – Карпаты – 0:0
Видеообзор матча
События матча
89’
Jan Kostenko (Карпаты Львов) получает красную карточку.
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