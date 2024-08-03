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Премьер-лига
Верес
03.08.2024 15:30 – FT 0 : 0
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 18:39 | Обновлено 03 августа 2024, 18:45
316
0

Верес – Карпаты - 0:0. Первый матч нового сезона УПЛ. Видеообзор

В первом поединке сезона УПЛ 2024/25 была зафиксирована сухая ничья

03 августа 2024, 18:39 | Обновлено 03 августа 2024, 18:45
316
0
Верес – Карпаты - 0:0. Первый матч нового сезона УПЛ. Видеообзор
УПЛ

3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард». Этот поединок открыл новый сезон УПЛ 2024/25.

Команды голами не отметились, была зафиксирована сухая ничья – 0:0.

УПЛ. 1-й тур. 3 августа.

Верес – Карпаты – 0:0

Видеообзор матча

События матча

89’
Jan Kostenko (Карпаты Львов) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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