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Премьер-лига
Верес
03.08.2024 15:30 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 16:15 | Обновлено 02 августа 2024, 16:20
22
0

Верес – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

02 августа 2024, 16:15 | Обновлено 02 августа 2024, 16:20
22
0
Верес – Карпаты. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В субботу, 3 августа, состоится матч 1-го тура в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025, в котором отношения выяснят «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ровенский «Верес» завершил предыдущий сезон-2023/2024 в УПЛ на 13-й позиции, набрав 28 пунктов после 30 игр. Согласно Регламенту, команды затем была вынуждена принять участие в стыковых матчах за право выступать в лиге в будущем сезоне. Противостоял ровенчанам «Эпицентр» из Каменец-Подольского. По сумме двух поединков «Верес» свое место в УПЛ сохранил (1:1 на поле «Эпицентра» и 3:1 – в Ровно).

Львовские «Карпаты» по итогам сезона-2023/2024 выиграли серебро в Первой лиге национального чемпионата и повысились в классе. В основном турнире «львы» заняли 1-е место в группе А, финишировав с 45 очками после 18 встреч. После этого в группе повышения в классе львовяне заняли второе место с итоговым показателем в 65 пунктов после 28 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Карпаты», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Верес Ровно Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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