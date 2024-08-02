В субботу, 3 августа, состоится матч 1-го тура в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025, в котором отношения выяснят «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ровенский «Верес» завершил предыдущий сезон-2023/2024 в УПЛ на 13-й позиции, набрав 28 пунктов после 30 игр. Согласно Регламенту, команды затем была вынуждена принять участие в стыковых матчах за право выступать в лиге в будущем сезоне. Противостоял ровенчанам «Эпицентр» из Каменец-Подольского. По сумме двух поединков «Верес» свое место в УПЛ сохранил (1:1 на поле «Эпицентра» и 3:1 – в Ровно).

Львовские «Карпаты» по итогам сезона-2023/2024 выиграли серебро в Первой лиге национального чемпионата и повысились в классе. В основном турнире «львы» заняли 1-е место в группе А, финишировав с 45 очками после 18 встреч. После этого в группе повышения в классе львовяне заняли второе место с итоговым показателем в 65 пунктов после 28 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Карпаты», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.