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Премьер-лига
Верес
03.08.2024 15:30 – FT 0 : 0
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 17:33 | Обновлено 03 августа 2024, 18:02
1175
12

Была борьба, но без гола. Верес и Карпаты открыли сезон в УПЛ

Ровенский и львовский клубы обошлись без забитых мячей

03 августа 2024, 17:33 | Обновлено 03 августа 2024, 18:02
1175
12
Была борьба, но без гола. Верес и Карпаты открыли сезон в УПЛ
ФК Карпаты Львов

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук в стартовой игре нового сезона в составе своих подопечных задействовал три новичка – Андрея Кожухара, который в прошлом сезоне выступал именно за «Карпаты», Руслана Степанюка и Романа Гончаренко. Двое последних, кстати, в свое время уже играли за «Верес». Дебютировал в УПЛ Михаил Протасевич. В составе «Карпат» Владислав Лупашко, для которого это была первая тренерская игра в элитном дивизионе, также задействовал дебютантов – Александра Кемкина, Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Пабла Альвареса и Ореста Кузика. Кроме испанца Альвареса дебютировал в УПЛ и бразилец Игорь Невес.

В дождливую погоду необыкновенную опасность несут дальние удары. И в дебюте игры первый удар в рамку ворот нанесли хозяева поля, но Кемкин в падении ловит мяч после удара Дахновского. Вскоре вратарь «Карпат» ликвидирует угрозу, парируя удар сходу того же Дахновского. Гости ответили дальним ударом Пидлепенца, пробившего мимо ворот. В свою очередь не хватило точности и «выстрелу» Мрвальевича.

В середине тайма «Верес» провел контратаку, которую пытался завершить Шарай, но Бабогло в падении ликвидировал угрозу. Выделим и штрафной удар в исполнении Клеца, пробившего рядом со штангой. В свою очередь Мирошниченко, выполняя стандарт, пробивал под перекладину и Кожухарь выбил мяч подальше от ворот. В компенсированное время мог забить гол в «раздевалку» гостей Мрвальевич, но Кемкин снова спасает ворота «Карпат».

Второй тайм активнее начали хозяева поля, одна из атак которых завершилась дальним, но неточным ударом Морозка. Гости тоже пытались найти пути взятия ворот соперника. Опасной была передача Костенко в центр штрафной, но Кожухар руками выбил мяч. Вскоре игроки «Вереса» создали голевой момент, но не сумели его реализовать. Степанюк сделал передачу на Яго, но тот из выгодной позиции мощно пробил выше ворот.

«Карпаты» пытались вырвать победу и заработали перспективный штрафной, однако Полегенько пробил рядом с рамкой ворот. Игра на время проходила на подступах к обеим воротам и опасных моментов не возникало. Под конец матча красную карточку увидел перед собой Костенко, для которого это было первое удаление в УПЛ (во 2-й игре).

В итоге арбитр Андрей Коваленко зафиксировал «сухую» ничью в мокрую погоду. При этом прервалась пропускная серия «Вереса» в УПЛ, которая длилась 8 игр. Беспроигрышная же домашняя серия «красно-черных» в УПЛ продолжается 5 игр: две победы и три ничьи. «Карпаты» ж открыли счет очков в элитном дивизионе Украины.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Верес – Карпаты – 0:0

Шарай, 61, Кучеров, 75, Шандрук, 75 (за пределами поля) – Мирошниченко, 11, Костенко, 45+3, Альварес, 73

Костенко, 89 (повторное предупреждение)

Верес: Кожухарь – Протасевич (Гакман, 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко, Клец (Кучеров, 65), Яго, Шарай, Дахновский (Годя, 85), Степанюк, Мрвалевич (Гайдучик, 70).

Карпаты: Кемкин – Сакив (Полегенько, 57), Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес (Клименко, 84), Кузык (Шах, 90), Чачуа, Костенко, Пидлепенец (Стенио, 90), Невес (Сидун, 90).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены Вереса: Кучеров – 5,5, Гайдучик – 5,5, Гакман – б/о, Годя – б/о

Замены Карпат: Полегенько – 5,5, Клименко – б/о, Шах – б/о, Стенио – б/о, Сидун – б/о.

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Верес Ровно Карпаты Львов Верес - Карпаты отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 12
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Владислав Антонов
Ідеальний футбол 
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+3
Pavel_i_CO
Повернулась рідна УПЛ зі своїм яскравим футболом) Я хоч і за львів'ян, але Верес мав вигравати, якщо честно
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+2
Olesya Lopunova
Наш рідний футбол...Кров з очей 😭😭😭😭😀😀😀🙏
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+2
C.Пеклов
Повезло Карпатам,відскочили
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Шевченко
До речі, не все так і погано було , як тут рознились пудрикодрочери, особливо як для першого матча в дощ, команд з низу таблиці.
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0
Boodya
Мегафутбол звичайно.
Підкажіть, а уплтв вже платний?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
uge-madrid
Як матч?Як завжди, унилоє гауно?
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-1
Володимир
Кто знает - скажите , зачем фамилии футболистов и названия команд  на телеэкране приводятся на иностранном языке ?                        Идёт  трансляция на Европу ?
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-2
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