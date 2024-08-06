Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
Киевляне позволили соперникам сравнять счет на последней компенсированной минуте
Несмотря на тот досадный факт, что двух из пяти украинских команд осенью в еврокубках мы уже точно не увидим, наши представители все равно продолжают борьбу за максимально возможное количество очков для рейтинга страны. В частности, киевское «Динамо» делает это на пути к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, хотя стартовать должно было с глубокого второго раунда квалификации.
Однако дуэли против сербского «Партизана» команда Александра Шовковского так и не почувствовала, поэтому после легкого преодоления предыдущей стадии «бело-синие» попали на шотландский «Рейнджерс». И это уже должен был быть соперник гораздо более серьезного уровня сложности. Хотя бы с точки зрения истории этого славного клуба с Британских островов.
Уже с первых минут было понятно, что, действительно, коллектив Филиппа Клемана на голову выше предыдущих оппонентов, поэтому киевлянам будет непросто. Пришлось пережить очень непростой момент в самом начале игры, когда Бущана дважды за один эпизод проверили Дессерс и Лоурес. Но потом «Динамо» включило прессинг на чужой половине и выглядело вполне убедительно.
Игра в первом тайме в итоге разделилась на отдельные отрезки, когда обе команды сначала пытались играть в футбол без центра поля, а затем только в той зоне и собирались в попытке затормозить те обороты, которые сами до этого набрали. Даже в штангу ворот Бущана прилетал мяч после дальнего удара Маккозленда, тогда как от «бело-синих» до этого мы увидели гол в исполнении Ваната, но из офсайда при попытке добивания после дальнего удара Вивчаренко.
Но если высокий прессинг в исполнении киевлян работал, то работал стабильно на протяжении всего первого тайма. И привел к голу в конце концов, когда на 38 минуте Караваев забрал мяч на правом фланге атаки, быстро отыграл на Ваната в штрафную, а тот нашел свободного Ярмоленко на дальней перед пустыми воротами. После этого даже кое в чем спокойнее стало наблюдать за этой игрой.
Не было сомнений в том, что попытка «Рейнджерс» сыграть в интересный футбол до перерыва во втором тайме выродится до состояния банальных подач с флангов, а «Динамо» как пыталось ловить соперников на контратаках, так и будет пытаться делать это в дальнейшем. И вот ровно до финального свистка мы за таким футболом и наблюдали.
Сказать, что у киевлян были какие-то интересные моменты у чужих ворот, можно было только с большими замечаниями по контексту. Опытные игроки гостей проседали по скорости, но было понятно еще до начала матча, что так оно и должно быть. А вот то, что команда Шовковского внезапно начнет систематически проигрывать второй этаж – это уже слишком.
Бущан крутился, как белка в колесе, в некоторых ситуациях, но как-то спасал. Однако на последних секундах защитники его таки подставили своей позиционной ошибкой и Дессерс с подачи Черны с правого фланга закрутил неслыханную интригу перед ответным матчем уже в следующий вторник в Глазго.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.
«Динамо» – «Рейнджерс» – 1:1
Гол: Ярмоленко (38) – Дессерс (94)
Предупреждения: Таверниер (78), Сауттар (84), Дессерс (90)
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Пихаленок (Буяльский, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Кабаев (Брагару, 77), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 77)
«Рейнджерс»: Батлэнд, Йылмаз, Балогун, Сауттар, Таверниер, Райт (Жефте, 46), Дьоманде (Дауэлл, 80), Баррон (Д.Стерлинг, 71), Маккозленд (Черны, 60), Лоуренс, Дессерс
Арбитр: Донатас Румшас (Литва)
Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)
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Когда уже руководство Динамо поймёт, что нужен защитник? Динамо себе уже группу ЛЕ гарантировало, пора бы подыскать хорошенького ЦЗ.
Михавко конечно слабо. Сначала чуть пенку не привёз, потом опять чуть своим волейболом не привёз.
Ладно, Ждём ответную игру, и болеем за Динамо!
Треба було свої забити..
А тепер 50на 50 шанси.
Тяжко буде звісно на виїзді. Шотландці це вже інший рівень ніж серби, як не як в фіналі ЛЄ не давно грали.
Потрібно було звісно втримати.
А вдома Рейнджерс взагалі як злющий пес.
Буже важко...
Вболіваємо за наших.
А того "Ukraine" який гол Рейнджерс коментує НААААА треба забанити.
Який він Ukraine?
Буде дуже важко на виїзді, але якщо хочуть грати в ЛЧ, то повинні газон рвати в Глазго.
Сподіваємся, що Динамо в Шотландії пройде у наступний етап, хоча задача значно ускладнилася.
ну. и вся игра Ренджерс строится на кросах от фулбеков на Дессерса, которому мы очень много сегодня позволили
ну ничего, в Шотландии конечно будет сложно но будем играть
Как так
В Шотландии будет ооочень тяжело