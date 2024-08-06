Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс

Несмотря на тот досадный факт, что двух из пяти украинских команд осенью в еврокубках мы уже точно не увидим, наши представители все равно продолжают борьбу за максимально возможное количество очков для рейтинга страны. В частности, киевское «Динамо» делает это на пути к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, хотя стартовать должно было с глубокого второго раунда квалификации.

Однако дуэли против сербского «Партизана» команда Александра Шовковского так и не почувствовала, поэтому после легкого преодоления предыдущей стадии «бело-синие» попали на шотландский «Рейнджерс». И это уже должен был быть соперник гораздо более серьезного уровня сложности. Хотя бы с точки зрения истории этого славного клуба с Британских островов.

Уже с первых минут было понятно, что, действительно, коллектив Филиппа Клемана на голову выше предыдущих оппонентов, поэтому киевлянам будет непросто. Пришлось пережить очень непростой момент в самом начале игры, когда Бущана дважды за один эпизод проверили Дессерс и Лоурес. Но потом «Динамо» включило прессинг на чужой половине и выглядело вполне убедительно.

Игра в первом тайме в итоге разделилась на отдельные отрезки, когда обе команды сначала пытались играть в футбол без центра поля, а затем только в той зоне и собирались в попытке затормозить те обороты, которые сами до этого набрали. Даже в штангу ворот Бущана прилетал мяч после дальнего удара Маккозленда, тогда как от «бело-синих» до этого мы увидели гол в исполнении Ваната, но из офсайда при попытке добивания после дальнего удара Вивчаренко.

Но если высокий прессинг в исполнении киевлян работал, то работал стабильно на протяжении всего первого тайма. И привел к голу в конце концов, когда на 38 минуте Караваев забрал мяч на правом фланге атаки, быстро отыграл на Ваната в штрафную, а тот нашел свободного Ярмоленко на дальней перед пустыми воротами. После этого даже кое в чем спокойнее стало наблюдать за этой игрой.

Не было сомнений в том, что попытка «Рейнджерс» сыграть в интересный футбол до перерыва во втором тайме выродится до состояния банальных подач с флангов, а «Динамо» как пыталось ловить соперников на контратаках, так и будет пытаться делать это в дальнейшем. И вот ровно до финального свистка мы за таким футболом и наблюдали.

Сказать, что у киевлян были какие-то интересные моменты у чужих ворот, можно было только с большими замечаниями по контексту. Опытные игроки гостей проседали по скорости, но было понятно еще до начала матча, что так оно и должно быть. А вот то, что команда Шовковского внезапно начнет систематически проигрывать второй этаж – это уже слишком.

Бущан крутился, как белка в колесе, в некоторых ситуациях, но как-то спасал. Однако на последних секундах защитники его таки подставили своей позиционной ошибкой и Дессерс с подачи Черны с правого фланга закрутил неслыханную интригу перед ответным матчем уже в следующий вторник в Глазго.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Динамо» – «Рейнджерс» – 1:1

Гол: Ярмоленко (38) – Дессерс (94)

Предупреждения: Таверниер (78), Сауттар (84), Дессерс (90)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Пихаленок (Буяльский, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Кабаев (Брагару, 77), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 77)

«Рейнджерс»: Батлэнд, Йылмаз, Балогун, Сауттар, Таверниер, Райт (Жефте, 46), Дьоманде (Дауэлл, 80), Баррон (Д.Стерлинг, 71), Маккозленд (Черны, 60), Лоуренс, Дессерс

Арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – РЕЙНДЖЕРС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА