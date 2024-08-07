ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс», который завершился вничью 1:1.

– Безусловно, мы расстроены из-за того, что упустили победу на последней минуте. В то же время мы понимали, что судьба нашего противостояния будет решаться в Глазго. Мы сыграли только первый тайм. Ко второму команда будет готовиться через матч чемпионата Украины, который мы проведем 9 августа.

– Последние минуты игры прошли с преимуществом гостей, почему «Динамо» отдало инициативу сопернику?

– В футбол играло две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более, что основная угроза была именно от фланговых атак соперника. Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей такого высокого уровня, безусловно, является негативным уроком для нас.

– «Рейнджерс» будет играть ответный матч не на своем родном стадионе, может ли этот фактор помочь вашей команде?

– Не думаю, ведь на каком бы стадионе не происходила игра, большинство фанатов будет болеть за вашу команду. Безусловно, поддержка играет большую роль, и я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду и делали все возможное, что мы чувствовали себя почти как дома.

– В стартовом матче чемпионата Украины против «Вереса» вы планируете играть в другой футбол или будете моделировать игру, которую продемонстрируете в ответном матче против «Рейнджерс»?

– Я еще об этом не думал, но могу сказать, что, безусловно, у нас будет определенная ротация в составе. Тем более, что путешествие в Ровно займет у нас много времени – где-то по восемь часов туда и обратно.

Ответный матч между командами состоится в Глазго 13 августа.