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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
06.08.2024 21:00 – FT 1 : 1
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 августа 2024, 00:15 | Обновлено 07 августа 2024, 00:19
1969
5

ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго

Главный тренер «Динамо» оценил первый матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»

07 августа 2024, 00:15 | Обновлено 07 августа 2024, 00:19
1969
5
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс», который завершился вничью 1:1.

– Безусловно, мы расстроены из-за того, что упустили победу на последней минуте. В то же время мы понимали, что судьба нашего противостояния будет решаться в Глазго. Мы сыграли только первый тайм. Ко второму команда будет готовиться через матч чемпионата Украины, который мы проведем 9 августа.

– Последние минуты игры прошли с преимуществом гостей, почему «Динамо» отдало инициативу сопернику?

– В футбол играло две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более, что основная угроза была именно от фланговых атак соперника. Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей такого высокого уровня, безусловно, является негативным уроком для нас.

– «Рейнджерс» будет играть ответный матч не на своем родном стадионе, может ли этот фактор помочь вашей команде?

– Не думаю, ведь на каком бы стадионе не происходила игра, большинство фанатов будет болеть за вашу команду. Безусловно, поддержка играет большую роль, и я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду и делали все возможное, что мы чувствовали себя почти как дома.

– В стартовом матче чемпионата Украины против «Вереса» вы планируете играть в другой футбол или будете моделировать игру, которую продемонстрируете в ответном матче против «Рейнджерс»?

– Я еще об этом не думал, но могу сказать, что, безусловно, у нас будет определенная ротация в составе. Тем более, что путешествие в Ровно займет у нас много времени – где-то по восемь часов туда и обратно.

Ответный матч между командами состоится в Глазго 13 августа.

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Александр Шовковский Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Тарас Вінцковський
Я так і не зрозумів сенсу одночасної заміни Шапаренка та Піхальонка. Після чого Динамо почало втрачати ініціативу. 
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+2
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Campeones
Самое обидное пропустить в конце матча. Почему нельзя собраться и играть до конца, нарушать, сбивать, хватать за футболки, играть руками и т.д. Как испанцы это умеют делать, и в итоге чемпионы. Все забудут за не спортивную игру и не заслуженную победу, только будут помнить победителя. И опять всегда они вспоминают наших воинов и благодарят. Ну доиграть матч на победу  и не пропустить на на последней минуте проще, чем собраться и не пустить орков в Киев. Есть у кого брать пример, тем более за деньги играют, а не за жизнь борятся.
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0
Avaksi
Що і треба було довести. Шовковський провтикав перемогу
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-1
u6464u
Все під копірку , будем розбиратися ))), який сенс в таких коментаріях, можно не запитувати , заздалегідь передбачено.
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-3
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