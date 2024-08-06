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  4. Динамо – Рейнджерс – 1:1. Упущенная победа на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
06.08.2024 21:00 – FT 1 : 1
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 августа 2024, 23:23 | Обновлено 06 августа 2024, 23:28
2432
4

Динамо – Рейнджерс – 1:1. Упущенная победа на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

06 августа 2024, 23:23 | Обновлено 06 августа 2024, 23:28
2432
4
Динамо – Рейнджерс – 1:1. Упущенная победа на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа в 21:00 прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

На 38-й минуте прекрасно сыграл Караваев – Он прошел по правому флангу атаки и отдал пас Ванату, а тот прострелил в центр. Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.

Динамо упустило победу на последних секундах матча, гол забил Дессерс. Табло зафиксировало счет 1:1.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

Ранее во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

🏆 Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

Первый матч. 6 августа, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+4

Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 38 мин

Видеозапись матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Сирил Дессерс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 4
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osokor
Довбодятли! Десятиліттями "Динамо" наступає на одні і ті ж граблі! Змінюються тренери, гравці, граблі б'ють по по пустих головах, а результат один- як не в кінці першого тайму, так в кінці матчу пускають бульку...Спускайтесь хлопці в Лігу конференцій, там ваше місце...
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0
ALKOSruLKA
столичних мажорів вистачило лише на партизан. Привіт, Ліга Європи!
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0
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Мосій Шило
Фу,йо....на  каліч! Догралися до канцуря!!!!!
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0
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