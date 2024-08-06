Динамо – Рейнджерс – 1:1. Упущенная победа на 90+4 мин. Видео голов и обзор

6 августа в 21:00 прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

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Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

На 38-й минуте прекрасно сыграл Караваев – Он прошел по правому флангу атаки и отдал пас Ванату, а тот прострелил в центр. Ярмоленко оказался в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота.

Динамо упустило победу на последних секундах матча, гол забил Дессерс. Табло зафиксировало счет 1:1.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и Рейнджерс

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

Ранее во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

🏆 Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

Первый матч. 6 августа, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+4

Динамо – Рейнджерс. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 38 мин

Видеозапись матча