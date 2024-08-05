Динамо Киев

Во вторник, 6-го августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Рейнджерс». Поединок пройдет в Люблине (Польша) на местной арене, игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Во втором квалификационном раунде киевляне сверхуверенно разобрались с сербским «Партизаном». В домашнем поединке «бело-синие» разбили соперников со счетом 6:2, а в Белграде одержали победу со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Рейнджерс» занял второе место в шотландской Премьер-лиге. В минувший уик-энд «светло-синие» стартовали в новом национальном чемпионате, сыграв вничью с «Хартсом» (0:0). «Динамо» и «Рейнджерс» противостояли друг другу в далеком 1987-м году. Тогда команда из Глазго по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее киевлян в 1/16 финала Кубка чемпионов. В Киеве «бело-синие» одержали победу со счетом 1:0, а в Глазго хозяева поля одолели «Динамо» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Рейнджерс», за которой можно следить в украинской версии сайта.