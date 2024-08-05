Динамо Киев

Шестого августа в 21.00 по киевскому времени на «Арене Люблин» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» будет принимать «Глазго Рейнджерс».

«Динамо»

Вице-чемпион Украины блестяще проявил себя в предыдущем раунде квалификации чемпионской Лиги. Подопечные Александра Шовковского разгромили сербский «Партизан» с общим счетом 9:2.

В первом поединке, номинально домашнем для «бело-синих», состоявшемся в польском Люблине, вице-чемпион Украины смел своего соперника, клявшегося в братской любви к рашистским командам – 6:2. Причем, что показательно, киевляне в том матче пропустили первыми. С пенальти, который сами же себе и «привезли».

Однако затем нашли в себе силы не только сравнять счет, но и деморализовать оппонента.

В ответном матче, проходившем в Белграде без зрителей («Партизан» был наказан УЕФА за проявление расизма болельщиками команды), «Динамо» снова оказалось на голову выше сербского вице-чемпиона – 3:0.

Голы за «Динамо» в тех двух поединках забивали Караваев (дважды), Бражко, Кабаев, Шапаренко, Попов, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат.

После игры в Белграде динамовская делегация снова вернулась в Люблин, где и продолжила подготовку к следующему сопернику по квалификации Лиги чемпионов – шотландскому «Глазго Рейнджерс».



ФК Динамо

В Люблине к тренировочному лагерю нашей команды присоединились Рубчинский и Брагару, которые играли на Олимпиаде-2024 в составе нашей сборной.

Из-за занятости «бело-синих» на международной арене их стартовый поединок нового сезона УПЛ – выездной матч против «Александрии» - был перенесен на более позднее время.

В первом матче против вице-чемпионов Шотландии команде Шовковского не помогут Дячук, Шепелев и Тымчик, залечивающие травмы.

«Глазго Рейнджерс»

Один из двух китов шотландского футбола (наряду с «Селтиком») в последнее время не блещет. «Джерс» пока что находятся в тени своих заклятых земляков. Исключение – сезон 2020/2021, когда «светло-синие» выиграли местный чемпионат, а в следующем сезоне пробились в финал Лиги Европы, где уступили по пенальти «Айнтрахту».

С тех пор «Рейнджерс» выше второго места в чемпионате не поднимался. Да и на евроарене похвастаться ничем особенным не может.

Минувший сезон команда начинала под руководством англичанина Била. Однако уже после стартовых туров Майклу указали на дверь. И было за что: три поражения в семи матчах.

На смену Билу пришел Филипп Клеман. Болельщикам «Динамо» этот высокий лысый бельгиец должен был запомниться по матчам их команды против «Брюгге» (в решающем раунде плей-офф Лиги чемпионов). Тогда Клеман прошел динамовский барьер во главе с Александром Хацкевичем.

Бельгиец неплохо начал на «Айброксе». Посреди турнирной дистанции чемпионата его подопечные лидировали, однако в итоге все равно уступили чемпионский титул «Селтику».

Проиграли они «кельтам» и в финале Кубка Шотландии.

Единственный трофей «Рейнджерс» минувшего сезона – Кубок шотландской лиги.

Не лучшим образом «светло-синие» выступают и в нынешнем сезоне. Во время межсезонья команда Клемана не выиграла ни одного спарринга: три поражения и одна ничья.

Неудачей завершился для «джерс» и стартовый поединок чемпионата Шотландии. Вице-чемпион не смог совладать на выезде с «Хартсом» - нулевая ничья. И это результат вполне можно считать удачным для гостей, ведь если бы не отличная реакция Батленда, команда Клемана не добыла би и одного очка.

История противостояний

Несмотря на то, что соперники являются завсегдатаями континентальных турниров, между собой жребий сводил их доселе лишь единожды. В далеком 1987 году.

Тогда команды встретились в первом раунде Кубка чемпионов. В Киеве победили хозяева 1:0. Мяч на счету Михайличенко, реализовавшего пенальти. А вот в ответной встрече сильнее оказался чемпион Шотландии. Хозяева забили два безответных мяча: по одному в каждом из таймов. Особенно болезненным оказался первый гол подопечных Суннеса: когда дико ошибся вратарь киевлян Чанов.

В том розыгрыше Кубка чемпионов «Глазго» дошел до четвертьфинала, где уступил «Стяуа».

Интересно, что чуть позже (спустя три года) Алексей Михайличенко перебрался в стан «рейнджеров». И провел за команду больше 130 матчей.

Играл в составе «джерс» и еще один динамовец – Олег Кузнецов, однако, в отличие от Михайличенко, заметного следа в той команде не оставил (провел 36 матчей).

Прогноз

Нынешний «Рейнджерс» не впечатляет, однако благодаря своей исторической памяти эта команда будет непростым оппонентом для любого соперника. Особенно дома, на «Айброксе».



ФК Динамо. Александр Пихаленок

Поэтому динамовцам нужно кровь из носу побеждать в первом поединке. Для этого у нашей команды есть все предпосылки. Она отлично готова и функционально, и эмоционально, чего при всем желание не скажешь о вице-чемпионе Шотландии, который пока что лишь раскачивается.

Неудовлетворительная форма «джерс» и отличная форма «бело-синих» – вот это обстоятельство и должно стать главным аргументом в пользу подопечных Шовковского. Если не произойдет никакого форс-мажора, то наша команда должна побеждать с комфортным счетом: с преимуществом в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Буяльский, Ванат

«Глазго Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Суттар, Дэвис, Йилмаз, Диоманде, Беррон, Райт, Лоренс, Кортес, Дессер.

6 августа, вторник