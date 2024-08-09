В пятницу, 9 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

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Ровенская команда открывала новый чемпионат матчем против «Карпат», который завершился нулевой ничьей. Встреча 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» перенесена на более поздний срок. В середине этой недели киевляне провели первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сыграв вничью с шотландским «Рейнджерс» (1:1). В прошлом чемпионате команды в Ровно сыграли вничью (1:1), а в Киеве хозяева поля разгромили «красно-черных» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.