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Премьер-лига
Верес
09.08.2024 18:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 00:05 |
67
0

Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

09 августа 2024, 00:05 |
67
0
Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 9 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ровенская команда открывала новый чемпионат матчем против «Карпат», который завершился нулевой ничьей. Встреча 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» перенесена на более поздний срок. В середине этой недели киевляне провели первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сыграв вничью с шотландским «Рейнджерс» (1:1). В прошлом чемпионате команды в Ровно сыграли вничью (1:1), а в Киеве хозяева поля разгромили «красно-черных» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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