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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 21:24 | Обновлено 09 августа 2024, 21:31
1069
0

Шовковский – об матче с Вересом, моментах Динамо и поединке с Рейнджерс

Киевляне одержали непростую победу в матче УПЛ

09 августа 2024, 21:24 | Обновлено 09 августа 2024, 21:31
1069
0
Шовковский – об матче с Вересом, моментах Динамо и поединке с Рейнджерс
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» в матче 2-го тура чемпионата Украины обыграло «Верес» со счетом 2:1. Комментарий после матча дал наставник киевлян Александр Шовковский.

– Поздравляю, прежде всего, всех с началом нового чемпионата. И хочу поблагодарить за это наших защитников и защитниц за такую ​​возможность проводить матчи и дарить положительные эмоции всем, кто любит и болеет за футбол.

Мы полностью контролировали игру в первом тайме, на футбольном поле была одна команда. Забили два мяча, могли еще по крайней мере три забить, но этого, к сожалению, не сделали. Во втором тайме также, в принципе, игра была под нашим контролем, пока не пропустили необязательный гол, который подарил надежду нашим побежавшим вперед соперникам. При этом мы могли забивать еще, но в конце матча еще и удачно сыграл Руслан Нещерет – в принципе, так, как должен играть вратарь «Динамо» (Киев).

Поздравляю наших болельщиков с победой. Но победа, безусловно, с небольшим привкусом, потому что мы должны проводить эту игру более спокойно и удачно в плане реализации.

– После первого тайма «Динамо» уверенно вело. Можно ли сказать, что во втором тайме «Верес» удивил вас?
– Мы сами себя удивили. «Верес» не удивил нас ничем.

– После этого матча достаточно ли вы получили информацию перед матчем в Глазго?
– Знаете, сегодня я получил информацию о действиях футболистов на футбольном поле. Буду ее анализировать, и завтра, а, возможно, даже послезавтра, буду непосредственно думать и готовиться к предстоящей игре с «Рейнджерс». Необходимо все проанализировать. Сейчас делать какие-либо выводы на эмоциях, на мой взгляд, неправильно.

– Все ли ваши установки на игру были выполнены сегодня?
– До пропущенного нами мяча, в принципе, мы играли так, как договаривались. Безусловно, оказало влияние то, что мы играли через два дня на третий, у нас был семичасовой переезд. Но нужно приспосабливаться к этому, потому что по-другому для нас не будет. Поэтому, в принципе, сегодня применяли ротацию и дали отдохнули четырем игрокам.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет Верес - Динамо Рейнджерс - Динамо
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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