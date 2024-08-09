Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25
9 августа прошел матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.
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Поединок состоялся на стадионе «Авангард» в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-синих.
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Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Ровно, 9 августа
Верес Ровно – Динамо Киев – 1:2
Гол: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльский, 44
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Шапаренко, 15 мин.
ГОЛ! 0:2 Буяльский, 44 мин.
ГОЛ! 1:2 Шарай, 62 мин.
События матча
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