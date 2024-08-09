9 августа прошел матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Авангард» в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-синих.

❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Ровно, 9 августа

Верес Ровно – Динамо Киев – 1:2

Гол: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльский, 44

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Шапаренко, 15 мин.

ГОЛ! 0:2 Буяльский, 44 мин.

ГОЛ! 1:2 Шарай, 62 мин.