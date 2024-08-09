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Премьер-лига
Верес
09.08.2024 18:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 20:35 | Обновлено 09 августа 2024, 20:37
8299
0

Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25

09 августа 2024, 20:35 | Обновлено 09 августа 2024, 20:37
8299
0
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
ФК Динамо Киев

9 августа прошел матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Авангард» в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-синих.

❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Ровно, 9 августа

Верес Ровно – Динамо Киев – 1:2

Гол: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльский, 44

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Шапаренко, 15 мин.

ГОЛ! 0:2 Буяльский, 44 мин.

ГОЛ! 1:2 Шарай, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
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Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Шапаренко Виталий Буяльский Владислав Шарай Руслан Нещерет
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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