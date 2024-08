Челси подпишет очередного нападающего за 60+3 миллиона евро

Лондонский «Челси» вскоре подпишет португальского вингера английского «Вулверхэмптона» Педру Нету, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят за 24-летнего футболиста 60 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро будут предусмотрены в сделке как возможные бонусы.

Стоит отметить универсализм игрока, ведь он может сыграть как центрального нападающего, так и вингера на обоих флангах.

В сезоне 2023/24 Педру Нету провел 20 матчи в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее «Челси» официально объявил о трансфере защитника Аарона Ансельмино.

🚨🔵 Pedro Neto to Chelsea, here we go! Wolves accept bid worth €60m fixed fee plus €3m add-ons as almost matches initial price tag.



Neto’s agent Mendes has agreed on personal terms with Chelsea.



Medical tests booked for Pedro at #CFC with Wolves keen on Ajax’s Carlos Forbes. pic.twitter.com/mrWt3Y4WFn