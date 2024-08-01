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Теннис
01 августа 2024, 18:15 | Обновлено 01 августа 2024, 18:56
2158
4

Со слезами на глазах. Свентек объяснила, почему неожиданно проиграла на ОИ

Ига не сдержала эмоции после поражения Чжэн Циньвень в 1/2 финала Олимпиады-2024

01 августа 2024, 18:15 | Обновлено 01 августа 2024, 18:56
2158
4
Со слезами на глазах. Свентек объяснила, почему неожиданно проиграла на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 августа первая ракетка мира Ига Свентек уступила Чжэн Циньвень в полуфинале Олимпийских игр 2024 со счетом 2:6, 5:7.

После завершения встречи полька попыталась объяснил причины поражения журналистам, но не смогла долго разговаривать, не сдержав слезы:

«У меня был провал на бэкхенде. Как правило, этот мой самый сильный удар. А сегодня я технически была не в правильной позиции. Возможно, также это произошло из-за напряжения. Мы играли день за днем, не было времени, чтобы отшлифовать удар.

Конечно, это не оправдание. Чжен этим отлично воспользовалась. Судя по тому, как завершился матч, так оно и было. Так что... Что ж, я просто... Я облажалась», – сказала полька.

После журналист Eurosport хотел спросить у Иги о предстоящем ее поединке за бронзовую медаль Олимпиады, но теннисистка не смогла ответить. Вскоре стало известно, что Свентек больше ни с кем журналистов не общалась и покинула микст-зону, наполненную журналистами.

«Извините, в следующий раз», – обратилась к ним Ига.

В пятницу, 2 августа, Свентек предстоит сразиться с проигравшей в противостоянии Анна Каролина Шмидлова – Донна Векич, за бронзу Олимпиады.

ВИДЕО. Со слезами на глазах. Свентек объяснила, почему неожиданно проиграла на ОИ

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Ига Свёнтек Чжэн Циньвень теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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savant
Який шанс Марта мала... єх...
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Василий Гредюшкин
 Из  за отсутствия  Сабаленко    Рыбакиной  Азаренки  и  проиграша  Свентек  Паолини  Крейчиковой  Гоффудивительные  вещи  происходят   Не  думал что  оставшиеся  разыграют  медали. Надеюсь  Свентек  хоть  бронзу возмет
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