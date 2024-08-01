Со слезами на глазах. Свентек объяснила, почему неожиданно проиграла на ОИ
Ига не сдержала эмоции после поражения Чжэн Циньвень в 1/2 финала Олимпиады-2024
1 августа первая ракетка мира Ига Свентек уступила Чжэн Циньвень в полуфинале Олимпийских игр 2024 со счетом 2:6, 5:7.
После завершения встречи полька попыталась объяснил причины поражения журналистам, но не смогла долго разговаривать, не сдержав слезы:
«У меня был провал на бэкхенде. Как правило, этот мой самый сильный удар. А сегодня я технически была не в правильной позиции. Возможно, также это произошло из-за напряжения. Мы играли день за днем, не было времени, чтобы отшлифовать удар.
Конечно, это не оправдание. Чжен этим отлично воспользовалась. Судя по тому, как завершился матч, так оно и было. Так что... Что ж, я просто... Я облажалась», – сказала полька.
После журналист Eurosport хотел спросить у Иги о предстоящем ее поединке за бронзовую медаль Олимпиады, но теннисистка не смогла ответить. Вскоре стало известно, что Свентек больше ни с кем журналистов не общалась и покинула микст-зону, наполненную журналистами.
«Извините, в следующий раз», – обратилась к ним Ига.
В пятницу, 2 августа, Свентек предстоит сразиться с проигравшей в противостоянии Анна Каролина Шмидлова – Донна Векич, за бронзу Олимпиады.
ВИДЕО. Со слезами на глазах. Свентек объяснила, почему неожиданно проиграла на ОИ
Iga Swiatek in tears after her loss to Qinwen Zheng at the Olympics. 💔— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2024
Very sad to see this. She wanted it so badly.
But she has to be so proud of what she’s done on this court.
4 Roland Garros titles at 23 years old is insane.
Chin up. ❤️
pic.twitter.com/u9YXtJfFJZ
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