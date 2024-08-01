Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Теннис
01 августа 2024, 15:05 | Обновлено 01 августа 2024, 15:14
5384
8

Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка

Чжэн Циньвень переиграла Игу в полуфинале и поборется за золотую медаль в Париже

01 августа 2024, 15:05 | Обновлено 01 августа 2024, 15:14
5384
8
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Первая ракетка мира Ига Свентек не сумела пробиться в финал олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В полуфинале полька в двух сетах уступила 6-й сеяной Чжэн Циньвень из Китая, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA.

Олимпийские игры 2024. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [6] – 2:6, 5:7

Во второй партии Ига побеждала 4:0, но не сумела удержать преимущество.

Это была 7-я встреча соперниц и 3-я в 2024 году. Чжэн впервые выиграла очный поединок.

В финале Олимпиады-2024 китаянка сыграет против победительницы противостояния Анна Каролина Шмидлова – Донна Векич.

21-летняя Чжэн Циньвень впервые играет на Олимпиаде. Ранее представителям Китая не удавалось добраться до финального матча олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде.

Чжэн впервые в своей карьере одолела теннисистку, которая занимает первую строчку в мировом рейтинге. Кроме того, китаянка прервала винстрик Иги Свентек на кортах Ролан Гаррос, который тянулся с 2021 года.

В предыдущем раунде Свентек одолела Даниэль Коллинс, а Чжэн справилась с Анжелик Кербер.

По теме:
Игорь ГЛАВАН: «Возможно, и самому придется тоже идти защищать Украину»
САХАРУК: «Результат неплохой, но для борьбы за медали его недостаточно»
Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Свентек на ОИ
Чжэн Циньвень Ига Свёнтек Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
Бокс | 01 августа 2024, 00:02 12
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 

Тайсон поделился видеороликом с пробежки

ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
Футбол | 01 августа 2024, 00:57 9
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»

Футболист Динамо в матче с Партизаном получил очень серьезное повреждение

Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»
Олимпийские игры | 01.08.2024, 08:10
Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»
Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
Футбол | 31.07.2024, 22:20
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
Игорь ГЛАВАН: «Выступление было негативным»
Олимпийские игры | 01.08.2024, 12:25
Игорь ГЛАВАН: «Выступление было негативным»
Игорь ГЛАВАН: «Выступление было негативным»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Дуже-дуже шкода. Трошки концентрації у Марти вчора - і можна було навіть на золото зазіхати...
Ответить
+12
vitaha33
Китайці просто мають якусь фарму, що навіть Свьонтек на грунті переграють...
Ответить
+7
dadaali117788
Через деякий час, виявиться, що китай також, як і їхні сусіди з болот, сидять на фарм препаратах 
Ответить
+4
pol-55
Після 4-0 ?
Ответить
+1
Flashback
Золото Олімпіади буде у когось з Ціньвень/Шмідлова/Векич, і скоріш за все у китаянки 
Хто б міг таке спрогнозувати до старту? Ех, Марта...
Ответить
0
Sashamar
От як важливо вчасно чкурнути до Барселони. Назвіть мені ще хоч одну китаянку, яка добре грає на грунті.
P.S. А пика в неї все одно номенклатурна
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
сергей богданов
Ребят ну что вы! Это просто тенис на ОИ! Ни когда в тенисе золото Олимпиады не котировались и ни кто тут бится из топов через не могу не будет как на шлемах! Многие знают Монику Пуиг и ее супер достижения в тенисе? Или может она осталась в истории тениса? То то и оно
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
30.07.2024, 21:10 7
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
31.07.2024, 04:40 10
Футбол
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
31.07.2024, 00:23 6
Олимпийские игры
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
30.07.2024, 23:09 1
Олимпийские игры
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
31.07.2024, 00:45
Футбол
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
31.07.2024, 17:05 15
Олимпийские игры
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем