Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Чжэн Циньвень переиграла Игу в полуфинале и поборется за золотую медаль в Париже
Первая ракетка мира Ига Свентек не сумела пробиться в финал олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.
В полуфинале полька в двух сетах уступила 6-й сеяной Чжэн Циньвень из Китая, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA.
Олимпийские игры 2024. 1/2 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [6] – 2:6, 5:7
Во второй партии Ига побеждала 4:0, но не сумела удержать преимущество.
Это была 7-я встреча соперниц и 3-я в 2024 году. Чжэн впервые выиграла очный поединок.
В финале Олимпиады-2024 китаянка сыграет против победительницы противостояния Анна Каролина Шмидлова – Донна Векич.
21-летняя Чжэн Циньвень впервые играет на Олимпиаде. Ранее представителям Китая не удавалось добраться до финального матча олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде.
Чжэн впервые в своей карьере одолела теннисистку, которая занимает первую строчку в мировом рейтинге. Кроме того, китаянка прервала винстрик Иги Свентек на кортах Ролан Гаррос, который тянулся с 2021 года.
В предыдущем раунде Свентек одолела Даниэль Коллинс, а Чжэн справилась с Анжелик Кербер.
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