Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Экс-первая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024 и завершила карьеру
Теннис
31 июля 2024, 19:02 | Обновлено 31 июля 2024, 19:06
4053
2

Экс-первая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024 и завершила карьеру

Анжелик Кербер уступила Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Олимпийских игр в Париже

31 июля 2024, 19:02 | Обновлено 31 июля 2024, 19:06
4053
2
Экс-первая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024 и завершила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер и Чжэн Циньвень

Экс-первая ракетка мира и победительница трех турниров серии Grand Slam Анжелик Кербер (Германия, WTA 212) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В четвертьфинале известная 36-летняя немка уступила Чжэн Циньвень из Китая, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась в трех сетах за 3 часа и 7 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Анжелик Кербер (Германия) – Чжэн Циньвень (Китай) [6] – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8)

Это была второй очный поединок соперниц. Счет стал 1:1.

Кербер до старта Олимпиады заявила, что это будет ее последний турнир в карьере. Для Анжелик это были третьи Олимпийские игры. В Лондоне 2012 она также дошла до стадии 1/4 финала, а в Рио 2016 сумела завоевать серебряную медаль.

Помимо трех титулов Шлема, на счету Кербер также 11 трофеев на уровне WTA. Впервые на вершину мирового рейтинга она поднялась в сентябре 2016 года. В сумме она провела 34 недели со статусом первой ракетки мира.

В феврале 2023 года она родила дочку и ушла в декрет, а вернулась на корт только на старте этого сезона.

21-летняя Чжэн Циньвень впервые играет на Олимпиаде. В полуфинале она встретится либо с Игой Свентек, либо с Даниэль Коллинс. В 2024 года китаянка сумела добраться до финала Australian Open.

По теме:
Хавбек Украины U-23: «Брат служит в ВСУ. На фронте смотрели наши матчи»
ФЕДОР: «С Аргентиной не хватило реализации и в определенной степени фарта»
Коллинс не сумела доиграть матч против Свентек на Олимпийских играх 2024
Анжелик Кербер Чжэн Циньвень теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 31 июля 2024, 13:05 56
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Не выпускать собаку из будки

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 21:45 0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины

Клаудио Эчеверри сыграл на добивании и установил итоговый счет в матче с Украиной – 2:0

Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Олимпийские игры | 31.07.2024, 00:23
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Гребной слалом. Украинка Ус завершила финал Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 31.07.2024, 19:09
Гребной слалом. Украинка Ус завершила финал Олимпиады-2024
Гребной слалом. Украинка Ус завершила финал Олимпиады-2024
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Олимпийские игры | 30.07.2024, 23:09
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Шкода. Ніколи не вболівав за Енджі, а тут хотілося, щоб завершила кар'єру з олімпійською медаллю. Та й китаянка не подобається. Але трохи не пощастило.
Тенісний турнір був вже майже Russenfrei (і Медвєдєв і Сафіуллін пішли за військовим кораблем) як несподівано свинина з представницею народів Крайньої Півночі виграли у канадок, ще й з бубликом у другому сеті.    Добре, Фернандес не парниця, але ж Дабровська! Мабуть, теж час закінчувати.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
31.07.2024, 09:53 4
Бокс
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины – на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины – на пятом месте
30.07.2024, 07:24 3
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
31.07.2024, 08:45
Олимпийские игры
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
30.07.2024, 21:49 21
Олимпийские игры
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
31.07.2024, 04:40 2
Футбол
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем