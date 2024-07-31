Экс-первая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024 и завершила карьеру

Экс-первая ракетка мира и победительница трех турниров серии Grand Slam Анжелик Кербер (Германия, WTA 212) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В четвертьфинале известная 36-летняя немка уступила Чжэн Циньвень из Китая, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась в трех сетах за 3 часа и 7 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Анжелик Кербер (Германия) – Чжэн Циньвень (Китай) [6] – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8)

Это была второй очный поединок соперниц. Счет стал 1:1.

Кербер до старта Олимпиады заявила, что это будет ее последний турнир в карьере. Для Анжелик это были третьи Олимпийские игры. В Лондоне 2012 она также дошла до стадии 1/4 финала, а в Рио 2016 сумела завоевать серебряную медаль.

Помимо трех титулов Шлема, на счету Кербер также 11 трофеев на уровне WTA. Впервые на вершину мирового рейтинга она поднялась в сентябре 2016 года. В сумме она провела 34 недели со статусом первой ракетки мира.

В феврале 2023 года она родила дочку и ушла в декрет, а вернулась на корт только на старте этого сезона.

21-летняя Чжэн Циньвень впервые играет на Олимпиаде. В полуфинале она встретится либо с Игой Свентек, либо с Даниэль Коллинс. В 2024 года китаянка сумела добраться до финала Australian Open.