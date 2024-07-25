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WTA
25 июля 2024, 11:30 | Обновлено 25 июля 2024, 12:10
147
0

Легендарная немка Кербер поделилась судьбоносным решением

36-летняя теннисистка сообщила о завершении карьеры

25 июля 2024, 11:30 | Обновлено 25 июля 2024, 12:10
147
0
Легендарная немка Кербер поделилась судьбоносным решением
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, которая является трехкратной победительницей турниров серии Grand Slam и имеет в коллекции наград серебро Олимпиады-2016, приняла решение о завершении карьеры.

Уроженка Бремена, которая проживает в Польше, уведомила, что уйдет из большого тенниса после Олимпийских игр в Париже.

«Финиш. Перед началом Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда их не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир в качестве теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.

Олимпийские игры, в которых я участвовала, были не просто соревнованиями, поскольку они представляют разные главы моей жизни как теннисиста: подъем, вершина... А теперь – финишная прямая», — заявила среди прочего Кербер.

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Анжелик Кербер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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