Легендарная немка Кербер поделилась судьбоносным решением

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, которая является трехкратной победительницей турниров серии Grand Slam и имеет в коллекции наград серебро Олимпиады-2016, приняла решение о завершении карьеры.

Уроженка Бремена, которая проживает в Польше, уведомила, что уйдет из большого тенниса после Олимпийских игр в Париже.

«Финиш. Перед началом Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда их не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир в качестве теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.

Олимпийские игры, в которых я участвовала, были не просто соревнованиями, поскольку они представляют разные главы моей жизни как теннисиста: подъем, вершина... А теперь – финишная прямая», — заявила среди прочего Кербер.