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21 июня 2025, 02:38 | Обновлено 21 июня 2025, 02:42
63
0

У экс-первых ракеток мира беби-бум. Вслед за Кербер родила Эшли Барти

У австралийки родилась дочь, которую назвали Джордан

21 июня 2025, 02:38 | Обновлено 21 июня 2025, 02:42
63
0
У экс-первых ракеток мира беби-бум. Вслед за Кербер родила Эшли Барти
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Анжелик Кербер

Экс-первая ракетка мирового рейтинга WTA и бывшая австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о рождении дочери Джордан.

29-летняя Эшли и ее муж, известный австралийский гольфист Гарри Киссик, с которым она состоит в браке уже три года, теперь родители двоих детей младше двух лет – их сын Хейден родился в июле 2023 года.

«Добро пожаловать в этот мир, Джордан», – написала в Instagram трехкратная чемпионка турниров Большого шлема Эшли Барти, сопроводив пост фотографией девочки, зевающей в комбинезоне с вышивкой "Embrace your weird" («Прими свою странность»).

«Ты любима безусловно, и мы бесконечно благодарны за то, что держим тебя в своих объятиях, наша чудесная девочка» – добавила Барти.

Немного ранее Анжелик Кербер сообщила о рождении сына, которого назвали Бен.

Интересно, что Эшли Барти и Анжелик Кербер – экс-первые ракетки мира, трехкратные чемпионки турниров Большого шлема, обе родили второго ребенка и теперь у каждой из них есть сын и дочь.

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Эшли Барти Анжелик Кербер рождение ребенка дети Гарри Киссик
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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