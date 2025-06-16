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16 июня 2025, 13:39 |
874
0

ФОТО. Экс-первая ракетка и чемпионка трех Grand Slam родила второго ребенка

У Анжелик Кербер родился сын, которого назвали Бен

16 июня 2025, 13:39 |
874
0
ФОТО. Экс-первая ракетка и чемпионка трех Grand Slam родила второго ребенка
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

37-летняя немецкая экс-теннисистка Анжелик Кербер, которая за свою карьеру трижды выигрывала трофей на турнирах Grand Slam и поднималась на первое место в рейтинге WTA, родила второго ребенка.

Об этом Кербер сообщила в своих социальных сетях. Анжелик назвала его Беном.

«Добро пожаловать в нашу семью, Бен 💙 🍼 Наши сердца наполнены любовью и благодарностью теперь, когда ты наконец-то в наших объятиях. Тебя уже так сильно любят, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как ты растешь и откроешь этот прекрасный мир вместе с нами ❤️».

Впервые Кербер стала матерью в феврале 2023 года, когда родила дочь Лиану. В 2024 Анжелик вернулась на корт, провела в Туре пять месяцев и после Олимпиады-2024 приняла решение завершить карьеру. В столице Франции она дошла до четвертьфинале, где проиграла будущей золотой медалистке Чжэн Циньвень на тай-брейке третьего сета.

ФОТО. Экс-первая ракетка и чемпионка трех Grand Slam родила второго ребенка

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фото lifestyle Анжелик Кербер рождение ребенка дети
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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