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  4. Коллинс не сумела доиграть матч против Свентек на Олимпийских играх 2024
Теннис
31 июля 2024, 20:09 | Обновлено 31 июля 2024, 20:21
1017
2

Коллинс не сумела доиграть матч против Свентек на Олимпийских играх 2024

Ига пробилась в полуфинал Олимпиады, Даниэль снялась с поединка в третьем сете

31 июля 2024, 20:09 | Обновлено 31 июля 2024, 20:21
1017
2
Коллинс не сумела доиграть матч против Свентек на Олимпийских играх 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Даниэль Коллинс

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в полуфинал Олимпийских игр 2024.

В четвертьфинале полька переиграла Даниэль Коллинс (WTA 9), которая не сумела доиграть поединок, снявшись в третьем сете.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Даниэль Коллинс (США) [8] – 6:1, 2:6, 4:1, RET., Коллинс

Это была 8-я встреча соперниц. Ига выиграла 7-й очный поединок, в частности 6-й подряд и 3-й в 2024 году.

Свентек выиграла 23-й матч подряд на грунтовом покрытии и впервые в карьере сыграет в 1/2 финала Олимпиады. Ранее представительницам Польши не удавалось дойти до этой стадии соревнований.

В полуфинале Ига встретится с 7-й ракеткой Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Анжелик Кербер.

31 июля Коллинс также должна была провести поединок 1/8 финала парного разряда вместе с Дезире Кравчик против украинского дуэта Людмила Киченок / Надежда Киченок.

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Ига Свёнтек Даниэль Коллинс Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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chevars
А як з парою буде? Перенесуть, фантазую, чи вийде, як ні чом не бувало. Чи різко оформить заявку на участь в паралімпіаді? Хоча тенніса там немає, мабуть
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C.Пеклов
Може з пари знимется?
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