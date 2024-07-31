Коллинс не сумела доиграть матч против Свентек на Олимпийских играх 2024

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в полуфинал Олимпийских игр 2024.

В четвертьфинале полька переиграла Даниэль Коллинс (WTA 9), которая не сумела доиграть поединок, снявшись в третьем сете.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Даниэль Коллинс (США) [8] – 6:1, 2:6, 4:1, RET., Коллинс

Это была 8-я встреча соперниц. Ига выиграла 7-й очный поединок, в частности 6-й подряд и 3-й в 2024 году.

Свентек выиграла 23-й матч подряд на грунтовом покрытии и впервые в карьере сыграет в 1/2 финала Олимпиады. Ранее представительницам Польши не удавалось дойти до этой стадии соревнований.

В полуфинале Ига встретится с 7-й ракеткой Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Анжелик Кербер.

31 июля Коллинс также должна была провести поединок 1/8 финала парного разряда вместе с Дезире Кравчик против украинского дуэта Людмила Киченок / Надежда Киченок.