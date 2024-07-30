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Теннис
30 июля 2024, 22:18 | Обновлено 30 июля 2024, 22:19
375
0

Киченок / Киченок – Коллинс / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Олимпиаде в Париже

30 июля 2024, 22:18 | Обновлено 30 июля 2024, 22:19
375
0
Киченок / Киченок – Коллинс / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

31 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче второго раунда украинки сразятся с четвертым сеяным дуэтом Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США). Встреча состоится 5-м запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Зверев – Попырин. Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против восьмой сеяной испанской пары Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо.

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Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Даниэль Коллинс Дезире Кравчик
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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