Киченок / Киченок – Коллинс / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Олимпиаде в Париже
31 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В матче второго раунда украинки сразятся с четвертым сеяным дуэтом Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США). Встреча состоится 5-м запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Зверев – Попырин. Ориентировочное время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против восьмой сеяной испанской пары Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо.
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