Ига СВЕНТЕК: «Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать»
Польская теннисистка провела пресс-конференцию после поражение Мэдисон Киз на АО-2025
Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение Мэдисон Киз в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025:
– Как вы считаете, что повлияло на исход матча?
– Тяжело сказать, потому что все решали один-два мяча. Матч был длинным, все постоянно менялось. Но, думаю, в конце Мэдисон играла смело, она давила на меня в нужны моменты. Я бы сказала, что я не чувствовала себя настолько же свободной, насколько была в предыдущих матчах в том, чтобы прибавлять в нужные моменты. Во втором сете я просто перестала двигаться. А выиграть матч, не двигаясь, невозможно (смеется).
– Киз была более смелой, чем в ваши предыдущие встречи?
– Нет, она всегда рисковала, но сегодня это сработало (улыбается).
– Чувствовали ли вы, что матч был в ваших руках?
– Не совсем. Думаю, было 50/50. Я могла легко выигрывать очки на подаче, как и она – но когда надо было отыграться, то она использовала подачу, а я подавала не так хорошо. Это могло повлиять. Но разница с самого начала была минимальной. Второй сет я вообще хотела забыть и просто вернуться к своей игре. А вот в первом и третьем я играла хорошо, в свой теннис, даже если не контролировала все на 100%, как в предыдущих матчах.
Я играла хорошо, но она – еще лучше. Я сделала все, что могла. Я не могу сказать, что посыпалась, что точно должна была выиграть. Мэдисон абсолютно заслуженно вышла в финал.
– Насколько больно упустить матчбол, первый финал здесь и возможность вернуться на первую строчку рейтинга?
– Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать (улыбается).
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