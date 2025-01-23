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  4. Ига СВЕНТЕК: «Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать»
Australian Open
23 января 2025, 23:11 |
861
1

Ига СВЕНТЕК: «Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать»

Польская теннисистка провела пресс-конференцию после поражение Мэдисон Киз на АО-2025

23 января 2025, 23:11 |
861
1
Ига СВЕНТЕК: «Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение Мэдисон Киз в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025:

– Как вы считаете, что повлияло на исход матча?

– Тяжело сказать, потому что все решали один-два мяча. Матч был длинным, все постоянно менялось. Но, думаю, в конце Мэдисон играла смело, она давила на меня в нужны моменты. Я бы сказала, что я не чувствовала себя настолько же свободной, насколько была в предыдущих матчах в том, чтобы прибавлять в нужные моменты. Во втором сете я просто перестала двигаться. А выиграть матч, не двигаясь, невозможно (смеется).

– Киз была более смелой, чем в ваши предыдущие встречи?

– Нет, она всегда рисковала, но сегодня это сработало (улыбается).

– Чувствовали ли вы, что матч был в ваших руках?

– Не совсем. Думаю, было 50/50. Я могла легко выигрывать очки на подаче, как и она – но когда надо было отыграться, то она использовала подачу, а я подавала не так хорошо. Это могло повлиять. Но разница с самого начала была минимальной. Второй сет я вообще хотела забыть и просто вернуться к своей игре. А вот в первом и третьем я играла хорошо, в свой теннис, даже если не контролировала все на 100%, как в предыдущих матчах.

Я играла хорошо, но она – еще лучше. Я сделала все, что могла. Я не могу сказать, что посыпалась, что точно должна была выиграть. Мэдисон абсолютно заслуженно вышла в финал.

– Насколько больно упустить матчбол, первый финал здесь и возможность вернуться на первую строчку рейтинга?

– Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать (улыбается).

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Ига Свёнтек Мэдисон Киз пресс-конференция Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Australian Open
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Muskrat2
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