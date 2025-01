Мэдисон КИЗ: В какой-то момент потеряла сознание и просто бегала туда-сюда

Американская теннисистка Мэдисон Киз во флеш-интервью на корте прокомментировала победу над Игой Свентек (5:7, 6:1, 7:6) в полуфинале Australian Open 2025:

«Я все еще пытаюсь осознать все происходящее, я в финале! Матч был такого высокого уровня, она [Ига Свентек] играла так хорошо, и я чувствовала, что борюсь за то, чтобы остаться в матче.

Затем я выиграла второй сет, а третий был просто битвой, и то, что я стою здесь и нахожусь в финале, просто потрясающе, и я так рада, что смогу играть здесь в субботу.

Мне кажется, что, несмотря на то, что я проиграла первый сет, в конце партии я все же играла в более качественный теннис, и я получила небольшой импульс ко второму сету. То, что я смогла взять второй сет и успокоиться, было очень здорово.

В третьем сете были качели, было так много важных очков и брейк-пойнтов, которые никто из нас не реализовал. Мне кажется, что в какой-то момент я потеряла сознание и просто бегала туда-сюда, так что я просто смогла остаться в игре и продолжать бороться, а потом тай-брейк в десять очков придал драматизма.

Я думаю, в конце мы обе боролись с нервами и просто давили друг на друга, и все сводилось к тому, кто сможет взять это последнее очко и кто сможет быть немного лучше другого, и я счастлива, что это была я.

Финал против Соболенко? Будет много мощных ударов и определенно не так много длинных розыгрышей, но она явно собирается выиграть свой третий Открытый чемпионат Австралии, и я рада возможности сыграть против нее.

Я очень рада этому испытанию. Сейчас я не совсем думаю о финале, суббота пока «далеко в моей голове».

Планы? Наверное, я пойду и обниму свою команду, а потом у меня будет куча обязательств, которые я буду выполнять, но я думаю, что я просто постараюсь немного насладиться успехом, а потом буду готовиться к субботе, к финалу».

That you are, @Madison_Keys! That you are. #AO2025 pic.twitter.com/34VquiGAxg