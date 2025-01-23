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Australian Open
23 января 2025, 15:47 | Обновлено 23 января 2025, 15:53
972
0

Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин

Мэдисон Киз сыграет против Арины Соболенко в решающем поединке мейджора

23 января 2025, 15:47 | Обновлено 23 января 2025, 15:53
972
0
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

23 января состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.

Первая ракетка мира Арина Соболенко переиграла Паулу Бадосу. «Нейтралка» выиграла 20-й матч подряд на кортах Мельбурна, в 2023 и 2024 года она брала трофеи Aus Open.

Всего для Соболенко это будет пятый финал на Grand Slam. Еще дважды она боролась за трофей US Open. В 2023 она уступила Коко Гауфф, а в 2024 стала чемпионкой.

В еще одном полуфинальном противостоянии АО-2025 вторая сеяная Ига Свентек проиграла Мэдисон Киз. Американка в третьем сете отыграла матчбола на приеме.

Для Мэдисон это будет второй финал слэма в карьере. В 2017 году она проиграла Слоан Стивенс в решающем поединке US Open.

Ранее Киз и Соболенко играли между собой пять раз. Счет 4:1 в пользу Арины. Дважды девушки встречались на мейджорах (четвертьфинал Уимблдона-2023 и полуфинал US Open 2023) и оба очных поединка выиграла белоруска. Единственный раз Киз одолела соперницу в в 2021 году в 1/8 финала травяного турнира в Берлине.

Финальный матч в женском одиночном разряде запланирован на субботу, 25 января.

Australian Open 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Паула Бадоса [11] – 6:4, 6:2
Мэдисон Киз [19] – Ига Свентек [2] – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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