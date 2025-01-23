Мэдисон Киз – Ига Свентек. Драма в полуфинале Aus Open. Видеообзор матча

23 января американка Мэдисон Киз (WTA 14) переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша, WTA 2) в полуфинале Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Киз за 2 часа и 37 минут.

В 12-м гейме третьего сета Киз отыграла один матчбол. В финале мейджора Мэдисон сыграет против первой сеяной Арины Соболенко.

Видеообзор матча Мэдисон Киз – Ига Свентек