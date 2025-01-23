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  4. Мэдисон Киз – Ига Свентек. Драма в полуфинале Aus Open. Видеообзор матча
Australian Open
23 января 2025, 18:54 | Обновлено 23 января 2025, 19:24
615
1

Мэдисон Киз – Ига Свентек. Драма в полуфинале Aus Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2025

23 января 2025, 18:54 | Обновлено 23 января 2025, 19:24
615
1
Мэдисон Киз – Ига Свентек. Драма в полуфинале Aus Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Ига Свентек

23 января американка Мэдисон Киз (WTA 14) переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша, WTA 2) в полуфинале Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Киз за 2 часа и 37 минут.

В 12-м гейме третьего сета Киз отыграла один матчбол. В финале мейджора Мэдисон сыграет против первой сеяной Арины Соболенко.

Видеообзор матча Мэдисон Киз – Ига Свентек

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sit Simurg
Чому "драма" ? ) .. Це жіночий теніс !  - і я його люблю саме через це ! ..)
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