Australian Open23 января 2025, 18:54 | Обновлено 23 января 2025, 19:24
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Мэдисон Киз – Ига Свентек. Драма в полуфинале Aus Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2025
23 января 2025, 18:54 | Обновлено 23 января 2025, 19:24
615
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23 января американка Мэдисон Киз (WTA 14) переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша, WTA 2) в полуфинале Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Киз за 2 часа и 37 минут.
В 12-м гейме третьего сета Киз отыграла один матчбол. В финале мейджора Мэдисон сыграет против первой сеяной Арины Соболенко.
Видеообзор матча Мэдисон Киз – Ига Свентек
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Чому "драма" ? ) .. Це жіночий теніс ! - і я його люблю саме через це ! ..)
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