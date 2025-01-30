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  4. Элина Свитолина – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
WTA
30 января 2025, 07:32 |
495
0

Элина Свитолина – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце

Поединок состоится 30 января, ориентировочное время начала игры – 16:30 по Киеву

30 января 2025, 07:32 |
495
0
Элина Свитолина – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Коллаж Sport.ua

30 января, во втором круге турнира в Линце свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 24) – Анна Блинкова (WTA 83). Начало игры запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Известная украинская теннисистка в этом сезоне не распыляется на все турниры, а пытается играть в более важных для себя соревнованиях. Свитолина начала сразу с мейджора в Австралии, где она добралась до четвертьфинала. Там она уступила будущей победительницей Мэдисон Киз в трех сетах – 6:3, 3:6, 4:6.

По сравнению со стартом года спортсменка потеряла одну позицию, что нельзя считать существенной потерей. Благодаря высокому посеву спортсменка в Линце стартует со второго круга.

Свитолина может играть в доминирующем стиле. У нее нет мощной подачи, но с силой ударов проблем нет, когда обретает уверенность. Основной козырь украинки – уверенная игра на задней линии, она может долго защищаться и заставить соперниц ошибаться. Учитывая статус второй сеяной, Элина вполне может побороться за победу на турнире в Линце.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Анна Блинкова

С 20 лет Блинкова стабильно входит в первую сотню, но до топ-уровня она все-таки не доросла. Теннисистке сейчас 26 лет, она является не самым стабильным середняком.

В этом году спортсменка играла на трех турнирах. В Брисбене и Хобарте она уступали во втором круге. Если вспомнить мейджор, она одержала волевую победу над Дарьей Сэвилл – 1:6, 6:4, 7:5. Во втором круге удалось взять под ноль первый сет у Магдалены Френх, но потом было 0:6 и 2:6.

В первом раунде турнира в Линце удалось обыграть австрийку Синью Краус из третьей сотни мирового рейтинга – 7:6, 6:2. У Блинковой в общей сложности 4 победы в 7 матчах этого сезона. Форму спортсменки сложно оценить, поскольку соперница в первом круге была не высокого уровня. Первая подача в стартовой игре составляла 58%, что нельзя считать серьезным показателем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что соперницы играли между собой дважды, в обоих случаях выиграла Свитолина. Упомянутые встречи состоялись в 2023 году, оба матча прошли на грунте.

Прогноз

В этом принципиальном противостоянии Свитолина считается фаворитом, украинка опытнее и находится в лучшей форме. Блинкова младше на четыре года, хотя это не такая существенная разница. Победа украинки оценивается в 1,31, а на нейтралку можно поставить с коэффициентом 3,65. Думаю, Свитолина должна уверенно выигрывать предстоящий матч, к тому же настрой у нее точно будет серьезным, ставлю на ее победу с форой -4 гейма за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
30.01.2025 -
16:30
Анна Блинкова
Фора Свитолиной (-4) 1.74 Сделать ставку
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Элина Свитолина Анна Блинкова WTA Линц прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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