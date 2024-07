В шаге от перехода. Романо дал новые подробности трансфера Довбика

Украинский нападающий Артем Довбик принял предложение о переходе в итальянскую «Рому».

Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо. Зеленый свет в переговорах подтвержден с четверга, и условия контракта уже согласованы с агентами украинца. Соглашение Довбика с итальянским клубом продлится до июня 2029 года.

Нынешний клуб Артема «Жирона» начнет с «Ромой» конкретные переговоры в начале следующей недели. Первое предложение итальянцев составит около €30 млн.

Раннее сообщалось, что мадридский «Атлетико» верит, что Довбик подпишет с ними контракт.

