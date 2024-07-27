В шаге от перехода. Романо дал новые подробности трансфера Довбика
Украинский нападающий принял предложение о переходе в итальянскую «Рому»
Украинский нападающий Артем Довбик принял предложение о переходе в итальянскую «Рому».
Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо. Зеленый свет в переговорах подтвержден с четверга, и условия контракта уже согласованы с агентами украинца. Соглашение Довбика с итальянским клубом продлится до июня 2029 года.
Нынешний клуб Артема «Жирона» начнет с «Ромой» конкретные переговоры в начале следующей недели. Первое предложение итальянцев составит около €30 млн.
Раннее сообщалось, что мадридский «Атлетико» верит, что Довбик подпишет с ними контракт.
🟡🔴🇺🇦 Tema Dovbyk had accepted AS Roma proposal, green light confirmed since Thursday and contract agreed with his agents.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024
Understand deal will be valid until June 2029.
↪️ AS Roma and Girona will enter into concrete talks early next week, first bid will be over €30m. pic.twitter.com/4CG6gMlDO8
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Не думаю що Жирона дуже збавить у новому сезоні, до того ж грає в ЛЧ
але по ходу гроші взяли верх.
но я понимаю причины отказа. Похоже Атлетико вел переговоры не гибко и высокомерно, считая себя единственным претендентом.
Рома проявила больше уважения.