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  4. В шаге от перехода. Романо дал новые подробности трансфера Довбика
Испания
27 июля 2024, 23:34 | Обновлено 27 июля 2024, 23:39
2216
4

В шаге от перехода. Романо дал новые подробности трансфера Довбика

Украинский нападающий принял предложение о переходе в итальянскую «Рому»

27 июля 2024, 23:34 | Обновлено 27 июля 2024, 23:39
2216
4
В шаге от перехода. Романо дал новые подробности трансфера Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик принял предложение о переходе в итальянскую «Рому».

Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо. Зеленый свет в переговорах подтвержден с четверга, и условия контракта уже согласованы с агентами украинца. Соглашение Довбика с итальянским клубом продлится до июня 2029 года.

Нынешний клуб Артема «Жирона» начнет с «Ромой» конкретные переговоры в начале следующей недели. Первое предложение итальянцев составит около €30 млн.

Раннее сообщалось, что мадридский «Атлетико» верит, что Довбик подпишет с ними контракт.

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Рома Рим трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Lucky_Loser
як на мене у спортивній складовій зараз була б краще Жирона ніж Рома. 
Не думаю що Жирона дуже збавить у новому сезоні, до того ж грає в ЛЧ
але по ходу гроші взяли верх.
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+1
Serhii P.
напевно, Довбик розуміє, що стиль гри "Атлетико", йому не підходить
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0
Gargantua
я считаю, вариант Атлетико в игровом плане был лучше. 
но я понимаю причины отказа. Похоже Атлетико вел переговоры не гибко и высокомерно, считая себя единственным претендентом.
Рома проявила больше уважения.
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-1
Виктория Войцеховская
Пздц, чемпионат Италии это шаг назад, ну и Долбик же.  Лучше бы в Жироне остался 
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-2
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