Не Мудрик и не Забарный. Эксперт назвал незаменимого игрока сборной Украины

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре нападающего Романа Яремчука в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Роман – незаменимый игрок для нашей сборной. Яремчук проделал много работы, качественно играл в подыгрыше, но, к сожалению, его хватает только на тайм. Он не имеет постоянной игровой практики в «Олимпиакосе», однако демонстрирует очень хороший уровень в составе национальной команды. Яремчук – это командный игрок, патриот Украины, который отдается на 200% в матчах за сборную. У меня к нему большое уважение, это настоящий профессионал».

В матче против Албании Роман Яремчук забил гол, который в итоге оказался победным.