Не Мудрик и не Забарный. Эксперт назвал незаменимого игрока сборной Украины
Олег Федорчук расхвалил Романа Яремчука
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре нападающего Романа Яремчука в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):
«Роман – незаменимый игрок для нашей сборной. Яремчук проделал много работы, качественно играл в подыгрыше, но, к сожалению, его хватает только на тайм. Он не имеет постоянной игровой практики в «Олимпиакосе», однако демонстрирует очень хороший уровень в составе национальной команды. Яремчук – это командный игрок, патриот Украины, который отдается на 200% в матчах за сборную. У меня к нему большое уважение, это настоящий профессионал».
В матче против Албании Роман Яремчук забил гол, который в итоге оказался победным.
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Яремчук забив вперше за останні 7 матчів збірної. І тут вже пішла якась похвала та визнання. Молодець, що забив (ШД пара Судаков-Конопля розіграла комбінацію, видно, що гравці зіграні, розуміють одне одного), але тут нічого екстраординарного.
Просто праця захисників та півзахисників малопомітна, але це не означає, що вона менш важлива або легша ніж забити 1 гол за 7 матчів.