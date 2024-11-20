«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в своем Instagram жестко раскритиковала WTA:

«Я сыграла 8 сетов за 2 дня на крытом хардовом корте. На этой неделе был турнир в Чарльстоне серии WTA 125, сразу после противостояния в Далласе. Грунт на открытом воздухе (в Чарльстоне) – единственные на этом континенте.

Попросила начать в среду в качестве исключения, так как завершила играть только в воскресенье (матч за сборную).



Я написала электронное письмо с просьбой начать в среду из-за:

1) изменения покрытия

2) перехода с крытого на открытый корт

3) большого количества сыгранных часов на корте

4) травм/болей.

Ответ был таким:

«Привет, Катарина. Спасибо за ваше письмо. Я полностью понимаю и не могу ничего обещать, но сделаю все возможное, чтобы разместить вас во вторник. У нас нет матчей 1-го раунда в среду. Всего наилучшего и скоро увидимся».

Возможно ли, что я смогу сыграть в понедельник? Я летела (в Даллас) только в понедельник... Почему я не могу получить четкий ответ? В понедельник вечером я захотела еще раз спросить, смогу ли я сыграть во вторник хотя бы последним запуском. Ответ был таким:

«Хотел выпустить расписание с вашим матчем первым запуском! Посмотрим, что я смогу сделать...»

Как вы вообще можете думать поставить меня первым запуском после той недели, что у меня была? И вы так заботитесь об игроках? Или может вы хотите убить игроков психологически и физически? Я просто не могу больше молчать об этом дерьме.

Ладно, даже если невозможно поставить меня в среду: просто объясни мне, назови настоящие причины? Правила...? Правила WTA...? Это не может быть серьезно.

Сегодня я проиграла. Я ​​не смогла соревноваться и показать людям теннисную игру, теннисный бой. Мне было просто обидно играть на таком уровне. Я не могла многого дать из-за этих обстоятельств! Еще один день (отдыха) имел бы значение для меня.



Я могла проиграть, но сыграть в хороший теннис и показать детям, что это хорошая игра, хороший вид спорта. Я думала, мы здесь также для этого».

19 ноября Завацкая проиграла Екатерине Макаровой в 1-м раунде турнира WTA 125 в Чарльстоне. В ночь на понедельник (по Киеву) она завершила выступления за сборную Украины в Далласе. Сине-желтые переиграли команду Австрии 3:2 в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.