«Нам его не хватало». Тренер клуба УПЛ высмеял журналиста за инсайд

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур высказался по поводу ситуации с конголезским вингером Бени Макуаной Имад Ашур высказался о ситуации конголезского вингера Бени Макуаны:

«Что с ним сейчас? Как видите, очевидно, мы «вернули его из аренды из «Карпат» (смеется с инсайда Игоря Бурбаса – прим.).

Он восстановился, сегодня его первая полноценная тренировка. Бени получил травму в предыдущем перерыве на сборные, во время товарищеской игры. С того момента проходил процесс восстановления, тихо, спокойно. Как всегда, в тренировочном процессе вопросов не было, именно поэтому возвращение было достаточно быстрым. Обидно, что совокупность травм у Бени наложились друг на друга, но как есть, мы это предсказать не можем. Сегодня провел первую полноценную тренировку, это очень радует. Очень радует также, что все предыдущие тесты, которые он выполнял, показали, что физически и медицински ему ничего не мешает. Постепенно будем балансировать нагрузки, постепенно добавлять, а дальше уже как среагирует его организм. Будем понимать насколько сможем в ближайшее время рассчитывать на его присутствие на поле.

Как ни крути, нам его не хватало. Мы понимаем, что во время такого календаря нам нужна вовлеченность максимального количества игроков. А когда на определенной позиции у нас игрок травмируется, то становится достаточно трудно. Посмотрим как будет в следующих матчах, сейчас график достаточно нагружен, финишная прямая перед зимней павзой. Рассчитываем, что те возвращения, которые состоялись, и Бени, и Пайшао, что до зимнего перерыва сюрпризов будет как можно меньше».