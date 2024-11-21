«Могу играть 10-15 минут». Макуана готов помочь Полесью

Скандальный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана вернулся к тренировкам с общей группой первой команды. Футболист заявил, что восстановился от повреждения, но может играть 10-15 минут.

- Бени, поздравляю тебя с возвращением в общую группу, как ты себя чувствуешь?

– Я очень доволен, что могу вернуться к тренировкам с командой. У меня были 3 тяжелые недели, но сейчас я чувствую себя очень хорошо

– Последние недели ты тренировался индивидуально, можешь объяснить почему?

- Тренировался сам, потому что в последнем матче с Вересом потянул заднюю поверхность бедра, поэтому восстанавливался с тренером по физической подготовке. Тренер контролировал мое состояние, мое дыхание, чтобы все было нормально. Я очень рад вернуться к тренировкам с командой.

– Можешь рассказать нашим фанатам, когда мы можем увидеть тебя на поле?

– Все зависит от моего физического состояния и решений тренера. Теперь я могу играть 10-15 минут. Чуть позже 45, а может и 90, увидим, как оно будет дальше.

Ранее была информация, что Бени Макуана перейдет во львовские «Карпаты» на правах аренды.