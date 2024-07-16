Товарищеские матчи
Украина. Первая лига16 июля 2024, 02:54 |
35
0
ЮКСА и Виктория Сумы провели товарищеские поединок. Все решил 1 гол
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей
16 июля 2024, 02:54 |
35
0
15 июля состоялся товарищеский матч между командами ЮКСА и Виктория Сумы (Николаевка). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Поединок прошел на стадионе Юкса-Арена в Тарасовке. Встреча стартовала в 15:00 по Киеву.
Единственный гол на 45+3-й минуте забил Артем Шпиренок.
Обе команды проводят подготовку к старту сезона в Первой лиге Украины. ЮКСА впервые выступит во втором по силе дивизионе страны.
Товарищеский матч. 15 июля, Тарасовка
ЮКСА – Виктория Сумы – 0:1
Гол: Шпиренок, 45+3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2024, 19:02 5
Разрешено иметь всего 18 футболистов
Бокс | 15 июля 2024, 07:53 2
Тайсон отметил Мозеса Итауму
Футбол | 15.07.2024, 15:25
Футбол | 15.07.2024, 08:42
Футбол | 16.07.2024, 01:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
15.07.2024, 00:30 1
15.07.2024, 01:19 5
14.07.2024, 00:36 6
Бокс
14.07.2024, 23:55 165