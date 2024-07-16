ЮКСА и Виктория Сумы провели товарищеские поединок. Все решил 1 гол

15 июля состоялся товарищеский матч между командами ЮКСА и Виктория Сумы (Николаевка). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Поединок прошел на стадионе Юкса-Арена в Тарасовке. Встреча стартовала в 15:00 по Киеву.

Единственный гол на 45+3-й минуте забил Артем Шпиренок.

Обе команды проводят подготовку к старту сезона в Первой лиге Украины. ЮКСА впервые выступит во втором по силе дивизионе страны.

Товарищеский матч. 15 июля, Тарасовка

ЮКСА – Виктория Сумы – 0:1

Гол: Шпиренок, 45+3