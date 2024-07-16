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Товарищеские матчи
ЮКСА
15.07.2024 15:00 – FT 0 : 1
Виктория
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Украина. Первая лига
16 июля 2024, 02:54 |
35
0

ЮКСА и Виктория Сумы провели товарищеские поединок. Все решил 1 гол

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

16 июля 2024, 02:54 |
35
0
ЮКСА и Виктория Сумы провели товарищеские поединок. Все решил 1 гол
ФК Виктория Сумы

15 июля состоялся товарищеский матч между командами ЮКСА и Виктория Сумы (Николаевка). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Поединок прошел на стадионе Юкса-Арена в Тарасовке. Встреча стартовала в 15:00 по Киеву.

Единственный гол на 45+3-й минуте забил Артем Шпиренок.

Обе команды проводят подготовку к старту сезона в Первой лиге Украины. ЮКСА впервые выступит во втором по силе дивизионе страны.

Товарищеский матч. 15 июля, Тарасовка

ЮКСА – Виктория Сумы – 0:1

Гол: Шпиренок, 45+3

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Виктория Сумы (Николаевка) ЮКСА Тарасовка учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Первая лига Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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