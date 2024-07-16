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Товарищеские матчи
Ворскла
15.07.2024 18:00 – FT 2 : 1
Скала 1911
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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 04:05 | Обновлено 16 июля 2024, 04:08
19
0

Ворскла сумела минимально выиграть спарринг у команды Второй лиги Украины

Полтавская команда переиграла Скалу 1911 со счетом 2:1

16 июля 2024, 04:05 | Обновлено 16 июля 2024, 04:08
19
0
Ворскла сумела минимально выиграть спарринг у команды Второй лиги Украины

15 июля состоялся товарищеский матч между командами Ворскла и Скала 1911. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского коллектива.

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ужгороде. Встреча стартовала в 18:00 по Киеву.

Голами за Ворсклу отличились Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко, а у Скалы 1911 единственный мяч забил Максим Аверьянов.

Ворскла проводит подготовку к старту сезона УПЛ, а Скала 1911 в следующей кампании выступит во Второй лиге Украины.

Товарищеский матч. 15 июля, Ужгород

Ворскла – Скала 1911 – 2:1

Голы: Хрипчук, 17, Мякушко, 65 – Аверьянов, 40 (пен.)

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Сергей Мякушко Максим Аверьянов пенальти Ворскла Полтава Скала 1911 Стрый контрольные матчи УПЛ Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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