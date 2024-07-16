Ворскла сумела минимально выиграть спарринг у команды Второй лиги Украины
Полтавская команда переиграла Скалу 1911 со счетом 2:1
15 июля состоялся товарищеский матч между командами Ворскла и Скала 1911. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского коллектива.
Поединок прошел на стадионе Авангард в Ужгороде. Встреча стартовала в 18:00 по Киеву.
Голами за Ворсклу отличились Даниил Хрипчук и Сергей Мякушко, а у Скалы 1911 единственный мяч забил Максим Аверьянов.
Ворскла проводит подготовку к старту сезона УПЛ, а Скала 1911 в следующей кампании выступит во Второй лиге Украины.
Товарищеский матч. 15 июля, Ужгород
Ворскла – Скала 1911 – 2:1
Голы: Хрипчук, 17, Мякушко, 65 – Аверьянов, 40 (пен.)
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