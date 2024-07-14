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  4. ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Уимблдон
14 июля 2024, 21:39 |
470
1

ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024

Смотрите видеообзор решающего поединка на травяном мейджоре в мужском одиночном разряде

14 июля 2024, 21:39 |
470
1
ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимблдона-2024!

В финале испанец без проблем разобрался с Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2) в трех сетах.

Встреча завершилась за 2 часа и 27 минут победой испанца со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Для Алькараса это второй титул на Уимблдоне (второй подряд) и 4-й на турнирах серии Grand Slam. В прошлом году он также переиграл Ноле в решающем поединке травяного мейджора.

ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024

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видео Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dmytro
Алькарас нагадує мені єдиного найвеличнішого всіх часів Федерера!
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