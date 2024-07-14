Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимблдона-2024!

В финале испанец без проблем разобрался с Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2) в трех сетах.

Встреча завершилась за 2 часа и 27 минут победой испанца со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Для Алькараса это второй титул на Уимблдоне (второй подряд) и 4-й на турнирах серии Grand Slam. В прошлом году он также переиграл Ноле в решающем поединке травяного мейджора.

ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024