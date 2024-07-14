ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Смотрите видеообзор решающего поединка на травяном мейджоре в мужском одиночном разряде
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимблдона-2024!
В финале испанец без проблем разобрался с Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2) в трех сетах.
Встреча завершилась за 2 часа и 27 минут победой испанца со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
Для Алькараса это второй титул на Уимблдоне (второй подряд) и 4-й на турнирах серии Grand Slam. В прошлом году он также переиграл Ноле в решающем поединке травяного мейджора.
ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кажется, Гарету Саутгейту пора заканчивать с бестрофейным застоем «трех львов»
Вита Семеренко нарушила антидопинговые правила