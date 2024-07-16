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  4. Сенсационный бомбардир Евро принял неожиданное решение на счет нового клуба
Франция
16 июля 2024, 02:15 |
245
0

Сенсационный бомбардир Евро принял неожиданное решение на счет нового клуба

Жорж Микаутадзе из «Меца» отказал «Монако» и теперь согласовал контракт с «Лионом»

16 июля 2024, 02:15 |
245
0
Сенсационный бомбардир Евро принял неожиданное решение на счет нового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

23-летний форвард Жорж Микаутадзе, который помог сборной Грузии неожиданно пробиться в плей-офф Евро-2024 (забил 3 гола на групповом этапе), сменит клубную прописку летом.

Сейчас нападающий принадлежит «Мецу». Ранее сообщалось, что Микаутадзе очень близок к переходу в «Монако» и уже практически все согласовано.

Однако в последний момент Жорж отказался переходить в состав «красно-белых». Зато сразу же нашел для себя новый вариант – «Лион», в академии которого занимался до 2015 года.

Об этом сообщает издание L’Equipe. Контракт будет рассчитан на 5 лет, а «Мец» получит около 20 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов за Микаутадзе.

В прошедшем клубном сезоне Микаутадзе провел 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценил контракт игрока в €15 млн.

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Мец Жорж Микаутадзе Лион Монако трансферы трансферы Лиги 1 сборная Грузии по футболу Евро-2024
Даниил Агарков Источник: L'Equipe
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