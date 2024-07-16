Сенсационный бомбардир Евро принял неожиданное решение на счет нового клуба

23-летний форвард Жорж Микаутадзе, который помог сборной Грузии неожиданно пробиться в плей-офф Евро-2024 (забил 3 гола на групповом этапе), сменит клубную прописку летом.

Сейчас нападающий принадлежит «Мецу». Ранее сообщалось, что Микаутадзе очень близок к переходу в «Монако» и уже практически все согласовано.

Однако в последний момент Жорж отказался переходить в состав «красно-белых». Зато сразу же нашел для себя новый вариант – «Лион», в академии которого занимался до 2015 года.

Об этом сообщает издание L’Equipe. Контракт будет рассчитан на 5 лет, а «Мец» получит около 20 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов за Микаутадзе.

В прошедшем клубном сезоне Микаутадзе провел 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценил контракт игрока в €15 млн.