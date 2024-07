Почти официально. Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клуб

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Жорж Микаутадзе сменит клуб этим летом.



Информацию о потенциальном трансфере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Жорж Микаутадзе переходит в «Монако», сделка готова. Устное соглашение достигнуто, поездка игрока в Монако запланирована на субботу, остается подписать документы.

Условия трансфера: €20 млн фиксированной платы плюс дополнительные выплаты в виде бонусов.



В прошедшем клубном сезоне 23-летний нападающий играл за «Мец», где провёл 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценил игрока стоимостью €15 млн.



На Евро-2024 за 3 сыгранных матча Микаутадзе провёл 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

