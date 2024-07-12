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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 23:32 | Обновлено 12 июля 2024, 23:43
798
0

Почти официально. Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клуб

Жорж Микаутадзе завершает переход в «Монако»

12 июля 2024, 23:32 | Обновлено 12 июля 2024, 23:43
798
0
Почти официально. Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Жорж Микаутадзе сменит клуб этим летом.

Информацию о потенциальном трансфере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Жорж Микаутадзе переходит в «Монако», сделка готова. Устное соглашение достигнуто, поездка игрока в Монако запланирована на субботу, остается подписать документы.

Условия трансфера: €20 млн фиксированной платы плюс дополнительные выплаты в виде бонусов.

В прошедшем клубном сезоне 23-летний нападающий играл за «Мец», где провёл 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценил игрока стоимостью €15 млн.

На Евро-2024 за 3 сыгранных матча Микаутадзе провёл 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Монако сборная Грузии по футболу лучший бомбардир Мец Евро-2024 трансферы Лиги 1 Жорж Микаутадзе
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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