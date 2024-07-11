Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 

Завершились полуфинальные матчи Евро-2024. В финале турнира сойдутся сборные Англии и Испании.

Финальный поединок чемпионата Европы 2024 состоится 14 июля в Берлине и начнется в 22:00

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Гарри Кейн (Англия), Дани Ольмо (Испания). Однако Мусиала, Микаутадзе и Шранц и Гапко больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.

Шансы на «Золотую бутсу» турнира также есть у Фабиана Руиса и Джуда Беллингема, у которых по два гола.

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом финала