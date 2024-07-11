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  4. Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 00:27 |
667
0

Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 

Финал состоится 14 июля в 22:00

11 июля 2024, 00:27 |
667
0
Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Завершились полуфинальные матчи Евро-2024. В финале турнира сойдутся сборные Англии и Испании.

Финальный поединок чемпионата Европы 2024 состоится 14 июля в Берлине и начнется в 22:00

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Гарри Кейн (Англия), Дани Ольмо (Испания). Однако Мусиала, Микаутадзе и Шранц и Гапко больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.

Шансы на «Золотую бутсу» турнира также есть у Фабиана Руиса и Джуда Беллингема, у которых по два гола.

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом финала

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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