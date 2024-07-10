Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия
10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
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Сборная Англии одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Олли Уоткинса в конце матча и вышла в финал ЧЕ.
Англия в финале сыграет с командой Испании, которая днем ранее в полуфинале обыграла Францию (2:1).
Таким образом, в решающем матче 14 июля в 22:00 в Берлине сыграют Испания и Англия.
Чемпионат Европы 2024
Полуфинал. 10 июля, Дортмунд (Германия)
22:00. Нидерланды – Англия – 1:2
Голы: Хави Симонс, 7 – Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90+1.
Финал. 14 июля. Берлин (Германия)
22:00. Испания – Англия
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