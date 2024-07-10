Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 23:59 | Обновлено 11 июля 2024, 00:52
1572
13

Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024

В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия

10 июля 2024, 23:59 | Обновлено 11 июля 2024, 00:52
1572
13
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Олли Уоткинса в конце матча и вышла в финал ЧЕ.

Англия в финале сыграет с командой Испании, которая днем ​​ранее в полуфинале обыграла Францию ​​(2:1).

Таким образом, в решающем матче 14 июля в 22:00 в Берлине сыграют Испания и Англия.

Чемпионат Европы 2024

Полуфинал. 10 июля, Дортмунд (Германия)

22:00. Нидерланды – Англия – 1:2

Голы: Хави Симонс, 7 – Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90+1.

Финал. 14 июля. Берлин (Германия)

22:00. Испания – Англия

Сетка плей-офф

По теме:
«Он просто убежал!» Ван Дейк разнес рефери после поражения от Англии 
УОТКИНС: «Клянусь, я говорил Палмеру, что мы вдвоём сделаем это»
ФОТО. Кто как не он! Определен лучший игрок матча Нидерланды – Англия
Евро-2024 статистические расклады выбор редакции сборная Нидерландов по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Нидерланды - Англия Испания - Франция Испания - Англия
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Футбол | 10 июля 2024, 07:05 12
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024

Главным фаворитом теперь является Джуд Беллингем

Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Теннис | 10 июля 2024, 16:48 6
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне

В борьбе за трофей украинок не осталось

УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
Футбол | 10.07.2024, 16:31
УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника
Футбол | 10.07.2024, 23:45
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Теннис | 10.07.2024, 13:40
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
WildeKater
І Англія переможе))
Ответить
+4
Микола Захарченко
Ще рано віддавати Кубок Європи іспанцям . Англія вміє додавати в кінці гри , та має футбольний фарт і можливо симпатії арбітрів.
Ответить
+2
mrhami
гишпания
Ответить
+1
Первый Среди Равных
іспанська пєтушня яка спиняє руками м'ячі які летять в ворота і покривається суддями, повинна поїхати з турніру без кубка.
Ответить
0
Первый Среди Равных
хай в фіналі краще Англія виграє, ніж іспанські гандболісти, ку-ку-ку-рель'ї пітухи які незаслужено пройшли 1/4. 
Ответить
0
contr
ЕЕЕЕ ББББЕЕЕЕ МЕЕЕЕЕЕ В ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ ГОЛАНДИИ ! БУДЕТ ПЛАНОКУРОМ !
Ответить
0
contr
ДАУНА РЕБРОВА В ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ АНГЛИИ !
Ответить
0
KIEWADIM
Игра была равна, играли Нидеры и Англия)
Ответить
0
Макс Максов
Цікаво знову Кейн залишиться без трофею?) Як би не було, але матч буде цікавий!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Десь в кутку тихо перділи Ребров і Пазік ! Бгггггг
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 2
Футбол
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
09.07.2024, 20:54 2
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:37 57
Теннис
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
09.07.2024, 16:24 3
Другие виды
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
09.07.2024, 20:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем