Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Олли Уоткинса в конце матча и вышла в финал ЧЕ.

Англия в финале сыграет с командой Испании, которая днем ​​ранее в полуфинале обыграла Францию ​​(2:1).

Таким образом, в решающем матче 14 июля в 22:00 в Берлине сыграют Испания и Англия.

Чемпионат Европы 2024

Полуфинал. 10 июля, Дортмунд (Германия)

22:00. Нидерланды – Англия – 1:2

Голы: Хави Симонс, 7 – Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90+1.

Финал. 14 июля. Берлин (Германия)

22:00. Испания – Англия

Сетка плей-офф