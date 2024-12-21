Довбик напрягся. Один из лучших бомбардиров ЧЕ может стать игроком Ромы
Жорж Микаутадзе является целью нескольких европейских клубов
Грузинский форвард «Лиона» Жорж Микаутадзе является целью нескольких европейских клубов, среди которых есть и «Рома», сообщает Экрем Конур.
По информации источника, за 24-летним игроком следят «Рома», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Ювентус» и «Болонья».
Французский клуб готов отпустить страйкера за сумму от 25 до 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Микаутадзе провел 20 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. На прошедшем чемпионате Европы был одним из шести лучших бомбардиров командира, забив 3 гола.
Ранее сообщалось о том, что Раньери сказал, чего не хватает Довбику.
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