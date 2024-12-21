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Италия
21 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:50
751
0

Довбик напрягся. Один из лучших бомбардиров ЧЕ может стать игроком Ромы

Жорж Микаутадзе является целью нескольких европейских клубов

21 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:50
751
0
Довбик напрягся. Один из лучших бомбардиров ЧЕ может стать игроком Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Грузинский форвард «Лиона» Жорж Микаутадзе является целью нескольких европейских клубов, среди которых есть и «Рома», сообщает Экрем Конур.

По информации источника, за 24-летним игроком следят «Рома», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Ювентус» и «Болонья».

Французский клуб готов отпустить страйкера за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Микаутадзе провел 20 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. На прошедшем чемпионате Европы был одним из шести лучших бомбардиров командира, забив 3 гола.

Ранее сообщалось о том, что Раньери сказал, чего не хватает Довбику.

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Жорж Микаутадзе Артем Довбик Рома Рим Лион трансферы Серии A трансферы трансферы Лиги 1 Экрем Конур Галатасарай Ювентус Вест Хэм Болонья
Данііл Киріяка Источник: Экрем Конур
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