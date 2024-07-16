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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 01:44 | Обновлено 16 июля 2024, 01:45
32
0

Жан ПО: «Мы видим, что набираем оптимальную форму»

Ивуарийский полузащитник «Кривбасса» прокомментировал товарищеский матч против «Сабаха»

16 июля 2024, 01:44 | Обновлено 16 июля 2024, 01:45
32
0
Жан ПО: «Мы видим, что набираем оптимальную форму»
ФК Кривбасс. Жан По

Ивуарийский полузащитник криворожского «Кривбасса» Жан По прокомментировал товарищеский матч против азербайджанского «Сабаха» (2:2).

– Жан, имеем 2:2 в третьем спарринге. Как прокомментируешь игру?

– «Кривбасс» с каждым днем становится все сильнее. Мы видим, что набираем оптимальную форму. Да, сегодня не выиграли, но мы продолжим работать на тренировках, чтобы подготовиться к сезону как следует.

– Когда в последний раз забивал в одном матче дважды?

– Даже не помню, когда в последний раз делал дубль. Это очень хороший показатель для меня. Но главное, что я помог команде.

– Кто принял решение, что пенальти будешь бить ты?

– Перед матчем тренер сказал, что в случае, если будет пенальти, буду бить я. Слава Богу, я забил с отметки.

– Как оценишь словенские сборы?

– Как я уже сказал, команда очень много работает. Это двухразовый режим тренировок. Благодарим тренерский штаб, который делает все для того, чтобы мы хорошо подготовились. Чувствуем, что с каждым днем становимся все сильнее. Также благодарю наших тренеров по физподготовке, которые за этим следят.


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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Сабах Баку контрольные матчи УПЛ Жан-Морель По
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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