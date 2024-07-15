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  4. Николай ПАВЛОВ: «Испанцы были лучшими среди всех участников Евро-2024»
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 21:23 |
246
0

Николай ПАВЛОВ: «Испанцы были лучшими среди всех участников Евро-2024»

По мнению известного тренера, сборная Испании стала чемпионом заслуженно

15 июля 2024, 21:23 |
246
0
Николай ПАВЛОВ: «Испанцы были лучшими среди всех участников Евро-2024»
ФК Ворскла. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов внимательно следил за ходом событий в финале Евро-2024. О своих впечатлениях от матча Испания – Англия, в котором победила первая из команд, он рассказал Sport.ua.

– Все матчи на чемпионате Европы сборная Испании проводила достаточно уверенно, и во всех она побеждала, – говорит он. – Испанцы были лучше всех остальных участников с самого начала турнира - от первой игры с Хорватией в группе и до последней, в финале. Именно их перед началом континентального первенства я называл одним из самых реальных фаворитов. Футболисты испанской сборной играли стабильно, ровно и выглядели очень убедительно. Их игра была отлаженной во всех линиях и судя по всему, благодаря тренерскому штабу и главному тренеру в коллективе была хорошая атмосфера. При том, что в национальной команде были собраны вместе как испанцы, так и каталонцы, она выглядела единым монолитом.

– Многих на европейском первенстве поразила игра двух футболистов сборной Испании – Ламина Ямаля на Нико Уильямса...
– Я не исключение. Ямаль – это сто процентов. Да и Уильямс также – как своей прической, так и игрой (улыбается).

– А разве Марк Кукурелья своей прической и игрой не впечатлил?
– Он тоже хорошо сыграл. В частности, в финальном матче Кукурелья сделал передачу, после которой был забит чемпионский мяч.

– Интересно, а был ли кто-то в составе Испании во вчерашнем матче, кто сыграл плохо?
– Ни о ком не могу так сказать. Все испанцы хорошо играли. И Родри, и Дани Ольмо, и Дани Карвахаль. Последний - настоящий лидер, он всегда ответственный на поле. Очень продуктивно сыграл.

– Что скажете о сборной Англии? Многие специалисты считают, что эта сборная не прорвалась или вошла, а вползла в финал Евро-2024...
– Говорить можно разное. И все же в составе Англии квалифицированные игроки, опытный тренер. Гарет Саутгейт уже столько лет работает с этой сборной, причем два последних года его команда попадает в финал. И если кто-то говорит о «вползании», то ошибается. Ведь два раза подряд в финал на таких футбольных форумах просто так не входят. Это не о классе англичан. У них видимо есть какая-то своя линия, которую они гнут. И догнули. А финал – это такая решающая стадия, что все могло бы произойти.

– Согласитесь с тем, что сборная Англии преодолела путь к финалу не без доли везения? Взять хотя бы матч стадии 1/8 со Словакией...
– Назовите мне хотя бы одного тренера, который скажет, что он может чего-то достичь без везения. Такого не бывает. Говорят, что везет счастливым, но случается, что и нет. Если ты не имеешь необходимых задатков, то никакой фарт тебе не поможет. Как бы ни было, а он все равно помогает сильнейшим.

– Какие у вас в целом впечатления от только что завершившегося чемпионата Европы в Германии?
– Я с удовольствием смотрел все матчи. Было немало приятных впечатлений – как от игры той или иной команды, так и от забитых до отказа трибун немецких стадионов.

Ранее мы сообщали, что игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024.

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Николай Павлов Евро-2024 Испания - Англия сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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