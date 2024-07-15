Игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024
Коул Палмер заставляет задуматься о выборе стартового состава Англии на будущие турниры
14 июля завершился турнир Евро-2024, где в финальном матче сборная Англии уступила Испании (2:1).
Единственным гол англичан забил Коул Палмер, который за стадию плей-офф отметился 2 голевыми действиями.
Что интересно, на финальной стадии турнира у полузащитника больше очков по системе гол+пас (2), чем выходов на поле в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что сборная Англии и Саутгейт установили два антирекорда.
Cole Palmer has more goals + assists (2) than starts (0) in his European Championship career. 😅#EURO2024 pic.twitter.com/udnq2oPwEZ— Squawka Live (@Squawka_Live) July 14, 2024
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