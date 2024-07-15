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  4. Игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 19:55 |
447
0

Игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024

Коул Палмер заставляет задуматься о выборе стартового состава Англии на будущие турниры

15 июля 2024, 19:55 |
447
0
Игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

14 июля завершился турнир Евро-2024, где в финальном матче сборная Англии уступила Испании (2:1).

Единственным гол англичан забил Коул Палмер, который за стадию плей-офф отметился 2 голевыми действиями.

Что интересно, на финальной стадии турнира у полузащитника больше очков по системе гол+пас (2), чем выходов на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что сборная Англии и Саутгейт установили два антирекорда.

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Коул Палмер Гарет Саутгейт Евро-2024 сборная Англии по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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