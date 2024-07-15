ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После завершения встречи звездный англичанин Джуд Беллингем подошел к скамейке запасных, пнул контейнер с напитками и сел на него.

В 7 матчах на чемпионате Европы, который прошел в Германии, Беллингем забил два гола и отдал одну голевую передачу – в финале.

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