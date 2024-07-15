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  4. ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 04:05 |
1111
0

ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24

В решающем поединке чемпионата Европы Англия проиграла Испании со счетом 1:2

15 июля 2024, 04:05 |
1111
0
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи звездный англичанин Джуд Беллингем подошел к скамейке запасных, пнул контейнер с напитками и сел на него.

В 7 матчах на чемпионате Европы, который прошел в Германии, Беллингем забил два гола и отдал одну голевую передачу – в финале.

ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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