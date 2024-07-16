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  4. Василий КУРКО: «Нужно делать выводы после каждой игры»
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 02:04 |
15
0

Василий КУРКО: «Нужно делать выводы после каждой игры»

Защитник «Оболони» рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Эпицентром»

16 июля 2024, 02:04 |
15
0
Василий КУРКО: «Нужно делать выводы после каждой игры»
ФК Оболонь. Василий Курко

Защитник «Оболони» Василий Курко рассказал об эмоциях после поражения в товарищеском матче с «Эпицентром» (2:4).

Поздравляем тебя с дебютным мячом. Какие впечатления от поединка?

– Игра была интересной, потому что Эпицентр – это команда, которая играет в футбол и дает в него играть. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, но игру вполне можно занести в актив.

Ты уже провел второй матч за Оболонь, какое твое впечатление от игр?

– Конечно, всегда хочется играть, это лучше, чем тренировки. Эмоции хорошие, не хватает немного положительного результата, но на сборах это не так важно. Будем стараться подготовиться лучше к чемпионату, чтобы там было больше удачных матчей.

Очень хороший гол от тебя сегодня.

– Да, хорошо получилось. В этом большая заслуга Влада Приймака. Он классно мне скинул прямо на правую ногу, и мяч полетел в угол ворот.

Насколько важен результат в контрольных матчах?

– Для меня результат важен в любом матче, но нет времени сильно расстраиваться из-за поражения. Конечно, нужно делать выводы. Для меня, как для игрока защиты, пропускать четыре мяча, какими бы они ни были, с нашими ошибками, меньше с заслугой соперника, хоть они и создавали давление, – это всегда грустно.

Ты уже прошел адаптацию в команде?

– Это не мне решать, но я себя чувствую комфортно, думаю, что уже адаптацию прошел.

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Василий Курко контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
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