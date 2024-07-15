Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Именитый наставник считает, что Дани Карвахаль провел выдающийся турнир
14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.
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После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока чемпионата Европы. Им стал полузащитник испанской команды Родри.
С этим не согласился именитый тренер Карло Анчелотти, который тренирует мадридский «Реал». Анчелотти считает, что лучшим игроком турнира является фулбек Красной фурии Дани Карвахаль.
Карвахаль провел на Евро-2024 пять матчей и забил один гол.
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