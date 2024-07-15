Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока чемпионата Европы. Им стал полузащитник испанской команды Родри.

С этим не согласился именитый тренер Карло Анчелотти, который тренирует мадридский «Реал». Анчелотти считает, что лучшим игроком турнира является фулбек Красной фурии Дани Карвахаль.

Карвахаль провел на Евро-2024 пять матчей и забил один гол.