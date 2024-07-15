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  4. Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Испания
15 июля 2024, 15:25 |
2190
0

Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024

Именитый наставник считает, что Дани Карвахаль провел выдающийся турнир

15 июля 2024, 15:25 |
2190
0
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока чемпионата Европы. Им стал полузащитник испанской команды Родри.

С этим не согласился именитый тренер Карло Анчелотти, который тренирует мадридский «Реал». Анчелотти считает, что лучшим игроком турнира является фулбек Красной фурии Дани Карвахаль.

Карвахаль провел на Евро-2024 пять матчей и забил один гол.

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Дани Карвахаль сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу лучший игрок Евро-2024 Родри Испания - Англия
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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