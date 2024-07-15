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Бразилия
15 июля 2024, 23:18 | Обновлено 15 июля 2024, 23:30
561
0

ВИДЕО. Легенда сборной Бразилии чудом избежал смерти в ДТП

Дунга вместе со своей женой отделались легкими травмами

15 июля 2024, 23:18 | Обновлено 15 июля 2024, 23:30
561
0
ВИДЕО. Легенда сборной Бразилии чудом избежал смерти в ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Дунга

Бывший игрок и главный тренер сборной Бразилии Дунга вместе со своей женой попал в ДТП на автостраде возле Куритибы несколько дней назад. Автомобиль, в котором ехал 60-летний бразилец и его супруга, перевернулся и разбился всмятку.

Несмотря на очень серьезные повреждения автомобиля, сам Дунга и его жена отделались лишь легкими травмами, с которыми были доставлены в больницу, находясь в сознании. К крови супружеской пары алкоголь не был обнаружен.

Дунга является легендой сборной Бразилии, с который в качестве капитана стал чемпионом мира 1998 года. Позже занимал должность главного тренера «Селесао» в 2006 – 2010 и 2014 – 2016 годах.

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Дунга ДТП видео
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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