Заметки под вой генератора. Чем запомнится Евро-2024 украинским болельщикам

Накануне в Берлине состоялся финальный матч Евро-2024, в котором сборная Испании добыла непростую, но заслуженную победу над Англией (2:1) и стала четырехкратным обладателем трофея Анри Делоне.

Чем запомнится 17-й розыгрыш чемпионата Европы украинским болельщикам?

Турнир, который было невозможно посмотреть полностью

Начнем, пожалуй, с главного: нынешний чемпионат Европы, если вы находились на момент его проведения на территории Украины, было практически невозможно посмотреть полностью. Виной всему – серьезные проблемы с энергетикой, которые прямо сейчас продолжает переживать наше государство, находящееся под агрессивными и жестокими атаками российской оккупационной армии.

Проживая лето-2024 под знаком графиков отключений, очереди которых многие украинцы уже заучили на память едва ли не лучше, чем таблицу умножения, все мы оказались вынуждены планировать свои дела по-новому: что-то приходилось откладывать на потом, что-то – делать по ускоренной процедуре, что-то – просто отпустить на самотек.

Футбол в целом и возможность наблюдать за Евро-2024 в частности для большинства как раз относились к первой или третьей из перечисленных выше категорий. Выделять по шесть, а то и чуть больше, часов в день, чтобы иметь возможность посмотреть все матчи континентального чемпионата стало даже не чем-то вроде роскоши, а просто физически невозможным процессом, потому как перманентное отсутствие электричества никак не способствовало постоянному «зависанию» болельщиков у экранов телевизиров.

Большинству удалось посмотреть только матчи сборной Украины (некоторые – в записи), да еще несколько ключевых турнирных баталий – пару-тройку поединков в других группах, а также избранные игры на стадии плей-офф. Даже финал многие почитатели футбола не смогли увидеть в прямом эфире из-за пресловутых проблем со светом (давайте оставаться реалистами: далеко не у всех в нашей стране есть возможность обложиться дорогими гаджетами, позволяющими хоть на какое-то время сохранять автономность и все-таки смотреть то, что хочется).

В конце концов, многим запомнится и первый матч сборной Украины на Евро-2024. И не только катастрофическим погромом от Румынии (0:3), но и безобразной трансляцией от сервиса Megogo, проблемы которого не дали увидеть всем украинцам около трети поединка. Проблемы, как было заявлено впоследствии, с погодой. Впрочем, от того вряд ли кому-то легче: в конце концов, официальный транслятор так и не удосужился и не нашел в себе силы как-то извиниться перед всеми, и предоставить без дополнительных индивидуальных обращений в службу поддержки хотя бы небольшой «комплимент» в виде дополнительного периода пользования сервисом в удобный период каждому подписчику, пережившему неприятную ситуацию. Издержки бизнеса по-украински, что уж тут сказать…

Ожидания от сборной Украины оказались проблемами болельщиков

Самой болезненной темой Евро-2024 для украинских болельщиков останется, конечно же, выступление нашей национальной команды. Сборная, которая смогла квалифицироваться на чемпионат через плей-офф Лиги наций, благодаря жеребьевке угодила, пожалуй, в самую легкую группу на турнире. Из такого квартета «сине-желтые» должны были выходить, не чувствуя особых проблем, но… Все это оказалось лишь глубокой болельщицкой теорией.

Перед турниром в обществе и прессе витали, как оказалось, абсолютно перегретые ожидания. Наших футболистов буквально носили на руках, а многие, не стесняясь и во весь голос, заверяли – эта сборная Украины является сильнейшей в истории, а потому нам стоит ждать как минимум выхода в четвертьфинал, а при удачных раскладах можно замахнуться и на полуфинал, а то и финал турнира.

Но по факту все сложилось для «сине-желтых» куда прозаичнее. Артем Довбик, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Андрей Лунин, Георгий Судаков и другие «гениальные лидеры» сборной Украины не продемонстрировали ровным счетом ничего, чтобы кого-то из них европейские болельщики посчитали более качественными футболистами, чем игроков, выходивших на поле в футболках сборной Румынии и Словакии. Уже в первом же матче украинских футболистов поставили на колени румыны (0:3), и даже последующая натужная победа над словаками (2:1), ничего не дала нам с турнирной точки зрения – в последнем туре необходимо было кровь из носа побеждать бельгийцев, а это была почти нерешаемая задача для коллектива, который так и не научился играть ни разумом, ни сердцем…

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Вылет с Евро-2024 уже после групповой стадии, да еще и с четвертого места в группе, которую все считали слабейшей по составу участников – это все, на что наиграла команда Сергея Реброва. И, чтобы там не говорили футболисты и тренерский штаб, для большинства фанатов это континентальное первенство в памяти все равно окажется где-то в одном ряду с катастрофически провальным Евро-2016…

Да, наши ожидания от сборной Украины в очередной раз оказались исключительно нашими же проблемами. Но хуже всего то, что это же утверждение читалось буквально между строк в каждом втором интервью, которое после турнира дали футболисты и тренеры «сине-желтых». Мало кто нашел в себе силы искренне извиниться, еще меньше причастных к этой «феерии» попытались реально и конструктивно объяснить причины провала…

Что ж, запомним это и на будущее не будем летать высоко в облаках. По крайней мере, не с этим «золотым поколением» футболистов так точно.

Звезды в большинстве своем не показали топовый футбол

Нельзя не отметить и тенденцию, которая отчетливо прояснилась на Евро-2024: многие звезды европейского футбола на континентальном первенстве не смогли показать не только свой лучший уровень выступлений, но и просто соответствовать топовому уровню ожиданий.

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Роберт Левандовски, Мемфис Депай и многие другие футболисты, от которых ожидали сумасшедшего перформанса, в целом разочаровали.

Да, можно искать объективные причины произошедшему, среди которых и возраст некоторых исполнителей, и ряд других факторов (как то проблема с маской и политическими переживаниями Килиана Мбаппе), однако на таком уровне и для футболистов такого класса все это вряд ли необходимо. Они приучили болельщиков к тому, что способны обеспечивать результат в любых, даже самых сложных, условиях, а тут…

Возможно, как уже говорят некоторые эксперты, виной всему действительно невероятная перенасыщенность матчами официальных сезонов в большинстве чемпионатов Европы, что вместе с интенсивными играми в еврокубках, и привело к «выгоранию» многих именитых игроков.

Феерия молодежи

А вот молодые игроки в большинстве своем по-настоящему «зажгли» на этом Евро. Ламин Ямал, Кобби Мейну, Нико Уильямс, Хави Симонс и Арда Гюлер стали истинными героями для своих команд на 17-м по счету чемпионате европейского континента.

Ямал, который буквально за день до финала турнира отпраздновал свой 17-й день рождения, и вовсе был назван лучшим молодым футболистом Евро-2024, а еще ему покорилось несколько достижений, в том числе и таких, которых нет в активе ни у кого из нынешних и прошлых легенд европейского футбола

Талант, молодость и способность быстрее восстанавливаться – это то, что стало еще одним трендом на Евро-2024. В то время, пока возрастные Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне и Мемфис Депай пытались «прийти в себя» после напряженного клубного сезона, сбросив прежнее напряжение и пытаясь перестроиться на «совсем другой турнир», молодые гении современности показали, что для них подобный игровой ритм не является большой проблемой.

Впрочем, здесь молодым талантам нужно помнить историю с Педри из «Барселоны», а еще лучше – делать из нее правильные выводы. Несколько лет назад гениальный воспитанник академии каталонцев также казался буквально футбольным роботом, проведя необъяснимое количество матчей в рамках одного сезона, однако затем… Затем в карьере Педри пошли травмы, а подколенное сухожилие до сих пор дает понять 21-летнему футболисту, что человеческие возможности далеко не так безграничны, как хотелось бы…

Испания – заслуженный чемпион

Ну, и наконец, немного поговорим о триумфаторе турнира – сборной Испании. Эта команда не входила в когорту топ-фаворитов Евро-2024 до его начала. В тройку ключевых претендентов на «золото» континентального первенства входили Англия, Франция и Германия. И – надо ж такому случится – «красной фурии» на пути к итоговому трофею, начиная с 1/4 финала удалось последовательно убрать с дороги каждую из этих команд.

Немцев сборная Испании одолела в четвертьфинале (2:1), французов – в полуфинале (2:1), а англичан – уже в самом финале (2:1). Давайте не будем забывать, что до этого пиренейцы сумели выиграть все три матча в «группе смерти» с Италией, Хорватией и Албанией, а в 1/8 финала не оставили ни малейших шансов на сенсацию честолюбивым грузинам (4:1), которым на родине были обещаны феноменальные призовые.

В конце концов, игра испанцев оставляла очень приятные впечатления практически в каждом матче. Эта команда не выходила на поле, чтобы страдать и пересидеть соперника. Она не выглядела растерянной и не понимающей, что нужно делать для достижения успеха. «Красная фурия», в отличие от Англии, Франции, Германии, Италии и других псевдофаворитов Евро-2024, действительно оказалась единственной силой, которой должен был покориться этот турнир.

И в финале против Англии было только пару десятков минут, когда могло показаться, что испанцы могут дрогнуть. Однако затем пиренейцы вновь быстро забрали «нити игры» в свои руки, и довели поединок до итоговой победы. Заслуженной и неоспоримой.

Пожалуй, когда через пару десятков лет некоторые читатели этих строк пожелают вспомнить о Евро-2024, именно заслуженная и безукоризненная победа Испании станет тем аргументом, с которым будет невозможно поспорить, даже исходя «из высоты прожитых лет». И это очень неплохо, потому как в футболе не так уж и часто случаются однозначные победы и результаты.