68-летний скандальный грузинский олигарх и экс-премьер-министр этого государства Бидзина Иванишвили готов буквально озолотить футболистов сборной Грузии за удачное выступление на Евро-2024.

За выход в 1/8 финала Иванишвили уже выделил на команду дополнительные призовые в размере 10 миллионов евро.

Сумма может существенно возрасти в случае дальнейшего продвижения грузинской сборной по турнирной сетке. В частности, если подопечным Вилли Саньоля удастся выиграть Евро-2024, то только от Иванишвили футболисты получат премиальные в сумме 50 миллионов евро. Как пишет испанское издание AS, это будут наибольшие премиальные в истории футбола.

Действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в пятницу утром, что Иванишвили уже передал эти деньги [10 миллионов евро] национальной сборной. Также он сказал следующее: «Игрокам не нужна дополнительная мотивация, но поддержка, оказанная Бидзиной Иванишвили футбольной команде, очень важна и ценна. Эти премиальные станут для них еще большей мотивацией. Когда мы встретились с игроками команды, мы напомнили им, что следующая игра против Испании также связана с этой наградой».

Значительная часть игроков сборной Грузии, принимающая участие в этом чемпионате Европы, играет в низших лигах или нетоповых чемпионатах европейского футбола. Эти футболисты, по оценкам специалистов, зарабатывают в некоторых случаях даже менее 100 тысяч евро в год. По этой причине премиальные от Иванишвили для многих грузинских игроков являются великолепной возможностью в разы улучшить свое материальное положение.

Отметим, что сборная Грузии является дебютантом чемпионатов Европы. Ранее никогда футболисты из этой страны не проходили квалификацию в финальную часть Евро.

Бидзина Иванишвили является общественным и политическим деятелем Грузии, самым богатым человеком страны, а также имеет, по данным разных источников, в частности, Transparency International Georgia, тесные экономические связи с россией.

В сентябре 2022 года Агентство США по международному развитию (USAID) выпустило доклад, согласно которому «богатейший олигарх Грузии [Иванвишили] захватил государство, что привело к безнаказанности коррумпированных чиновников, растущей экономической зависимости Грузии от россии и процветанию тайного бизнеса олигарха в россии».