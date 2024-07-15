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  4. Ямалу на Евро покорилось достижение, которого нет ни у кого из легенд
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 05:54 |
1049
0

Ямалу на Евро покорилось достижение, которого нет ни у кого из легенд

Ламин отметился результативными действиями в 1/4, 1/2 и финале и чемпионата Европы

15 июля 2024, 05:54 |
1049
0
Ямалу на Евро покорилось достижение, которого нет ни у кого из легенд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

17-летний вундеркинд Ламин Ямал вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

На 47-й Ямал отдал голевую передачу на Нико Вильямса, который открыл счет в поединке.

Таким образом, Ямал стал первым в истории игроком, который совершил результативное действие в четвертьфинале, полуфинале и в решающем матче на одном чемпионате Европы.

В 1/4 финала Евро Ламин отдал голевой пас в игре с Германией (2:1 д.в.), а в 1/2 финала забил гол в матче с Францией (2:1).

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1):

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рекорд Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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