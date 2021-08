Барселона должна вразумить «робота» Педри, чтобы он себя не угробил

Летом минувшего года 17-летний на тот момент хавбек Педри вернулся в «Барселону» после истечения аренды в «Лас-Пальмасе». Контракт талантливого футболиста каталонцы выкупили у островитян за 20 миллионов евро еще в начале сентября 2019-го, после чего согласились на сезон оставить Педри поднабраться опыта в составе родной для него команды. Полузащитник провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 результативных передач – неплохие показатели, как для столь юного футболиста.

Однако после возвращения в «Барселону» мало кто ждал, что Педри сумеет с ходу закрепиться в первой команде «блаугранас». Юнец, который еще вчера рубился в Сегунде, был мало похож на потенциального лидера одной из наиболее сильных испанских команд, а потому Педри предрекали роль дублера или резервиста, что выглядело вполне логичным прогнозом. Собственно, где-то так сезон-2020/21 для Педри в «Барселоне» и начинался – он преимущественно выходил на замены, но к концу октября окончательно убедил тренерский штаб «блаугранас» во главе с Рональдом Куманом в том, что способен на гораздо большее.

В итоге сезон для Педри фактически растянулся на 11 месяцев, в течение которых полузащитник провел 73 официальных поединка за свою клубную команду, а также за национальную и олимпийскую сборные Испании. Благодаря этому 18-летний паренек побил казавшийся феноменальным рекорд португальца Бруну Фернандеша, который ранее сумел сыграть в 72 поединках в течение одного сезона.

After playing 73 games this season for club and country, Pedri has returned to Barcelona and will train with the squad.



Barcelona offered him the chance to go on vacation for two weeks but the player rejected the offer.



This guy is a machine. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/M3wkQSvpv0