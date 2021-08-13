Барселона должна вразумить «робота» Педри, чтобы он себя не угробил

Летом минувшего года 17-летний на тот момент хавбек Педри вернулся в «Барселону» после истечения аренды в «Лас-Пальмасе». Контракт талантливого футболиста каталонцы выкупили у островитян за 20 миллионов евро еще в начале сентября 2019-го, после чего согласились на сезон оставить Педри поднабраться опыта в составе родной для него команды. Полузащитник провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 результативных передач – неплохие показатели, как для столь юного футболиста.

Однако после возвращения в «Барселону» мало кто ждал, что Педри сумеет с ходу закрепиться в первой команде «блаугранас». Юнец, который еще вчера рубился в Сегунде, был мало похож на потенциального лидера одной из наиболее сильных испанских команд, а потому Педри предрекали роль дублера или резервиста, что выглядело вполне логичным прогнозом. Собственно, где-то так сезон-2020/21 для Педри в «Барселоне» и начинался – он преимущественно выходил на замены, но к концу октября окончательно убедил тренерский штаб «блаугранас» во главе с Рональдом Куманом в том, что способен на гораздо большее.

В итоге сезон для Педри фактически растянулся на 11 месяцев, в течение которых полузащитник провел 73 официальных поединка за свою клубную команду, а также за национальную и олимпийскую сборные Испании. Благодаря этому 18-летний паренек побил казавшийся феноменальным рекорд португальца Бруну Фернандеша, который ранее сумел сыграть в 72 поединках в течение одного сезона.

After playing 73 games this season for club and country, Pedri has returned to Barcelona and will train with the squad.



Barcelona offered him the chance to go on vacation for two weeks but the player rejected the offer.



This guy is a machine. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/M3wkQSvpv0 — FutbolBible (@FutbolBible) August 10, 2021

Свой последний, 73-й по счету, поединок в рамках де-факто сезона-2020/21 Педри провел 7 августа в рамках финала футбольного турнира на Олимпийский играх в Токио, в котором Испания уступила Бразилии (1:2) в экстра-таймах. Казалось бы, после этого молодой футболист отправится в заслуженный отпуск, который затянется как минимум на месяц, однако в итоге мы имеем абсолютно иную ситуацию, вызывающую ряд вопросов и серьезных опасений за, вероятно, нового лидера «Барселоны».

Каталонский клуб действительно был готов предоставить Педри несколько дней отпуска. Рональд Куман, конечно же, не хотел оставаться без юного таланта надолго, но декаду точно планировал отдать тому на восстановление. Однако неожиданно сам Педри отказался от отдыха, посчитав, что ему вполне достаточно нескольких дней на перезагрузку мозгов, после чего он вновь будет готов физически и ментально к тому, чтобы сосредоточиться на новых вызовах, которые стоят перед командой уже в рамках сезона-2021/22, начинающегося в Ла Лиге уже 13 августа (для «Барселоны» - 15 августа домашней игрой против «Реал Сосьедада»).

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Примечательно, что после завершения Евро-2020, но до старта футбольного турнира на Олимпиаде в Токио, Рональд Куман в общении с прессой заявлял о важности получения Педри полноценного отдыха после столь насыщенного для молодого футболиста играми сезона.

«Педри много играл. Мы должны предоставить ему столько дней отдыха, сколько ему будет нужно в течении этого лета. Как уже говорил Гвардиола, сыграть два важных турнира на протяжении одного лета – это перебор, но мы, как клуб, ничего не можем с этим поделать», - заявлял Куман.

И в рамках этого же интервью нидерландский специалист добавлял: «Для нашей футбольной системы очень важно, чтобы молодежь видела, как игрок в 18 лет способен использовать возможности в первой команде, которые ему будут предоставлены в ответ на усердную работу».

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В последнем тезисе тренера и состоит фундаментальная, пожалуй, значимость Педри для нынешней «Барселоны», которая испытывает финансовый и кадровый кризис. Каталонский клуб, возможно, как никогда за последние десять лет нуждается в качественных молодых футболистах – воспитанниках «Ла Масии». И Педри для последних является живым олицетворением способности пробиться в главную команду в том возрасте, когда большинство игроков еще выступают на уровне U-19.

Именно поэтому руководству «Барселоны» и лично Рональду Куману важно понять, какая сейчас на них лежит ответственность за дальнейшее развитие и карьерный путь такого таланта, как Педри. В свои 18 лет этот смекалистый на футбольном поле юноша, безусловно, еще не способен осознавать всей опасности, которой он готов подвергать свой организм, отказываясь от полноценного летнего отдыха. Физические нагрузки, особенно на топ-уровне, способны по-настоящему убивать здоровый организм, потому как мы говорим о спорте высоких достижений, где на кону трофеи и огромные деньги, а не о любительском занятии или лечебной физкультуре.

Вряд ли на старте сезона «Барселоне» необычайно нужен Педри. Куда больше в его услугах каталонцы будут нуждаться в середине и на финише, нежели сейчас, когда впереди еще огромное количество матчей, где теоретически без труда можно отыграть потенциальную фору от неудачного начала чемпионата. Очевидно, что для этой «Барселоны» Педри – это фигура, сопоставимая с Андресом Иньестой, но форсировать превращение юного таланта в полноценного лидера команды, даже после ухода из коллектива Лионеля Месси, Куману вряд ли стоит. Все должно проистекать органично и постепенно, тогда и будет толк.

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Нельзя забывать пример талантливого бразильца Андерсона, который выдал качественный дебютный сезон в «Манчестер Юнайтед», а затем летом 2008 года отбыл на Олимпийские игры в Пекин. Свой последний матч на том олимпийском футбольном турнире хавбек провел 22 августа, а уже спустя три дня сыграл за «красных дьяволов» во втором туре нового сезона английской Премьер-лиги, причем вышел в стартовом составе. В итоге Андерсон физически не вытянул нагрузок, что привело сперва к ухудшению игровых показателей, а затем и к частым проблемам со здоровьем. В частности, Андерсону докучало больное колено, из-за которого суммарно бразилец провел в лазарете около года своей жизни, а заканчивать карьеру был вынужден в скромном турецком клубе «Адана Демирспор» в 31 год…

От Педри в новом сезоне будут ожидать большего. Он уже показал, на что способен, но теперь с него будут спрашивать не как с ноунейма из «Лас-Пальмаса», а как с игрока, который год практически тянул на себе не только «Барселону», но и сборную Испании. В Ла Лиге-2021/22 фанаты «блаугранас» захотят увидеть от Педри еще один или два шага вперед в карьере, и в случае их присутствия на трибунах, футболист сумеет ощутить давление непосредственно на поле. Причем болельщикам, в большинстве своем, абсолютно плевать на количество матчей, которые Педри провел в прошлом сезоне и количество дней, в течение которых он отдыхал. Особенность фанатов в том, что они практически мгновенно забывают былые заслуги, и сосредотачивают внимание исключительно на текущих выступлениях и потенциальных победах, а все остальное – лирика, о которой можно будет погутарить когда-то попозже.

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Учитывая это, руководству «Барселоны» и лично Рональду Куману не стоит чрезмерно брать во внимание пожелания Педри относительно игровой практики на старте нового сезона. Даже если 18-летний парень заверит, что готов играть с первой и до последней минуты в каждом поединке нового чемпионата, Куману просто необходимо будет проявить свои опыт, мудрость и железный авторитет. Нельзя во главу угла ставить краткосрочные планы в ущерб долгосрочным выгодам, а полноценный отдых Педри, как бы к нему не относился сам футболист, приведет к получению дивидендов «Барселоной» не сейчас, а в конце сезона-2021/22. И плевать на рекорды, хотя и 73 матча за сезон превзойти вряд ли скоро кому-то удастся…