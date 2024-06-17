В MEGOGO прокомментировали проблемы с трансляцией матча Румыния – Украина
Компания MEGOGO ссылается на погодные условия
Медиасервис MEGOGO на своей официальной странице в Facebook прокомментировал проблемы с трансляцией матча Евро-2024 Румыния – Украина (3:0):
«Друзья, искренне извиняемся за технические неудобства! К сожалению, возникли перебои с трансляцией. Мы работаем над устранением проблемы и возвращением трансляции. Предварительно из-за погодных условий произошел технический сбой в сети доставки контента».
Напомним, трансляция на MEGOGO перестала работать на 59-й минуте матча (после третьего гола Румынии) и восстановилась лишь на последних минутах матча.
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