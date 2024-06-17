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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:43 |
2202
3

В MEGOGO прокомментировали проблемы с трансляцией матча Румыния – Украина

Компания MEGOGO ссылается на погодные условия

17 июня 2024, 18:43 |
2202
3
В MEGOGO прокомментировали проблемы с трансляцией матча Румыния – Украина
film.dziennik.pl

Медиасервис MEGOGO на своей официальной странице в Facebook прокомментировал проблемы с трансляцией матча Евро-2024 Румыния – Украина (3:0):

«Друзья, искренне извиняемся за технические неудобства! К сожалению, возникли перебои с трансляцией. Мы работаем над устранением проблемы и возвращением трансляции. Предварительно из-за погодных условий произошел технический сбой в сети доставки контента».

Напомним, трансляция на MEGOGO перестала работать на 59-й минуте матча (после третьего гола Румынии) и восстановилась лишь на последних минутах матча.

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MEGOGO сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024 телетрансляции телевидение
Олег Дидух Источник: Facebook
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Олег Височанський
А компенсація де? 
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+4
Олег Цюцяк
Кращої антиреклами для мегого тяжко придумати)
Але і їх зуміла перевершити наша зіркова збірна
Ответить
+4
AndiM
Сину чєрнавєцкага вчасно дозу не доставили, от він і вирішив покарати своїх рабів які йому ще й платять.
Ответить
0
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